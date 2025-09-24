https://sarabic.ae/20250924/الأمم-المتحدة-بريئة-كشف-سر-توقف-السلم-الكهربائي-بترامب-وميلانيا-1105209330.html
"الأمم المتحدة بريئة"... كشف "سر" توقف السلم الكهربائي بترامب وميلانيا
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن سبب توقف السلم الكهربائي الذي صعد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عند دخولهما مقر الجمعية العامة. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الهيئة الأممية، بأنها أنهت تحقيقا استمر ليوم واحد للكشف عن أسباب التوقف الغامض للسلم الكهربائي الذي استخدمه ترامب، يوم الثلاثاء، عند وصوله إلى مقر جمعية الأمم المتحدة.وأوضح المتحدث بأسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مذكرة للصحفيين، أن التحقيق خلص إلى أن مصور من البيت الأبيض هو المسؤول عن الحادث الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتابع: "ربما فعّل المصور تلك الوظيفة عن غير قصد".ويعتبر تعطل السلم الكهربائي، إحدى مشكلتين، تعرض لهما ترامب خلال حضوره للدورة 80 لجمعية الأمم المتحدة.وقال ترامب، في مستهل خطابه أمام وفود 193 دولة: "لا أمانع إلقاء هذا الخطاب دون قارئ آلي، لأن القارئ الآلي لا يعمل".ولكن مسؤولا في الأمم المتحدة أوضح لشبكة "إن بي سي"، أن البيت الأبيض هو المسؤول عن تشغيل جهاز العرض الخاص بترامب.وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "القارئ الآلي كان معطلا، والسلم المتحرك توقف فجأة، لكن هذين الحدثين ربما جعلا الخطاب أكثر إثارة للاهتمام... من دواعي شرفي أن أخاطب الأمم المتحدة حتى وإن كانت معداتهم معطلة بعض الشيء".ومن جهتها، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، يوم الثلاثاء، إلى فصل الشخص الذي قد يكون السبب في التوقف المفاجئ للسلم الكهربائي.الكرملين ردا على ترامب: روسيا أقرب إلى الدب من النمر ولا وجود لدببة من ورق
وأوضح دوجاريك، أن السلم المتحرك توقف بعد أن فعلت خاصية الأمان المدمجة في درجات السلم، وهي مصممة لمنع الأشخاص أو الأشياء من أن تسحب أو تحشر داخل مسننات الدرج.
