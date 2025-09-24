https://sarabic.ae/20250924/الجيش-الجزائري-يقضي-على-6-إرهابيين-في-عملية-نوعية-شرقي-البلاد-1105207322.html

الجيش الجزائري يقضي على 6 إرهابيين في عملية نوعية شرقي البلاد

الجيش الجزائري يقضي على 6 إرهابيين في عملية نوعية شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن نجاح وحدات الجيش الوطني الشعبي في القضاء على 6 إرهابيين خلال عملية عسكرية نفذت ليلة أمس الثلاثاء في منطقة غدير... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وأسفرت العملية عن استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكميات كبيرة من الذخيرة ومعدات أخرى.وخلال الزيارة، تفقد الوحدات المشاركة في العملية، وأشاد بجهودها، موجهاً بتكثيف العمل لضمان أمن البلاد واستئصال الإرهاب.وأكدت الوزارة أن هذه العملية تُعد إضافة إلى سلسلة العمليات الناجحة التي نفذها الجيش، مشيرة إلى أنها تبرز عزم القوات المسلحة على تطهير البلاد من بقايا الجماعات الإرهابية.ووفقاً لإحصائيات الوزارة، تمكن الجيش خلال النصف الأول من 2025 من تحييد 35 إرهابياً، وتوقيف 227 من عناصر الدعم الإرهابي، واسترجاع 333 قطعة سلاح ناري وكميات من الذخيرة، في إطار مكافحة هذه الظاهرة.ووقعت الجزائر وموريتانيا اتفاقا في مجال الدفاع، يوليو/تموز الماضي، يهدف لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي فرضتها الجماعات الإرهابية والمسلحة في المنطقة.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن "الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، استقبل وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء بالجمهورية الموريتانية، حننة ولد سيدي ولد حننة، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري".حول أهداف الاتفاق، قال الخبير الأمني الجزائري، أحمد ميزاب، إن الحاجة لتعزيز التعاون الأمني بين الجزائر وموريتانيا تفرضها جملة من التطورات الميدانية المقلقة في منطقة الساحل.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن التوترات المتصاعدة وتدهور الأوضاع الأمنية في مالي والنيجر أدت إلى اتساع دائرة التهديدات العابرة للحدود، مما جعل من المحور الحدودي بين الجزائر وموريتانيا منطقة ذات أولوية أمنية.

