الخارجية الروسية: الطيران المدني الروسي يتطور رغم العقوبات

عربي
انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-الطيران-المدني-الروسي-يتطور-رغم-العقوبات-1105218682.html
الخارجية الروسية: الطيران المدني الروسي يتطور رغم العقوبات
الخارجية الروسية: الطيران المدني الروسي يتطور رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تطلب من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رفع العقوبات، بل تطالبها بالكف عن انتهاك... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T18:24+0000
2025-09-24T18:24+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية ردا على تقارير تفيد بأن روسيا تطلب من "إيكاو" تخفيف العقوبات: "أعتقد أنه من الضروري التوضيح، لا أحد يطلب شيئا. روسيا تطالب "إيكاو" بإلزام الدول الأعضاء فرادى بالكف عن انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو)".وأكدت زاخاروفا أن الطيران المدني الروسي يطور ويوسع شبكة مساراته، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).وقالت: "في افتتاح الدورة (اجتماع الجمعية العمومية لإيكاو في مونتريال)، صرح الوفد الروسي بأنه على الرغم من التدابير التقييدية الأحادية الجانب التي فرضها عدد من الدول الأعضاء في "إيكاو" في انتهاك لاتفاقية شيكاغو وغيرها من قواعد القانون الدولي، فإن صناعة الطيران المدني الروسية تواصل التطور بنشاط، حيث تزيد شركات الطيران الروسية والأجنبية من حجم حركة المرور وتوسع شبكات مساراتها، مما يدل على اهتمام الدول الأجنبية بالتعاون مع روسيا في مجال النقل الجوي".وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالميةبوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
https://sarabic.ae/20250918/بوتين-يكشف-عن-محرك-روسي-يتفوق-على-المعايير-العالمية-1104989677.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: الطيران المدني الروسي يتطور رغم العقوبات

18:24 GMT 24.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تطلب من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رفع العقوبات، بل تطالبها بالكف عن انتهاك القانون الدولي.
وقالت زاخاروفا في بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية ردا على تقارير تفيد بأن روسيا تطلب من "إيكاو" تخفيف العقوبات: "أعتقد أنه من الضروري التوضيح، لا أحد يطلب شيئا. روسيا تطالب "إيكاو" بإلزام الدول الأعضاء فرادى بالكف عن انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو)".
وأكدت زاخاروفا أن الطيران المدني الروسي يطور ويوسع شبكة مساراته، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
18 سبتمبر, 14:11 GMT
وقالت: "في افتتاح الدورة (اجتماع الجمعية العمومية لإيكاو في مونتريال)، صرح الوفد الروسي بأنه على الرغم من التدابير التقييدية الأحادية الجانب التي فرضها عدد من الدول الأعضاء في "إيكاو" في انتهاك لاتفاقية شيكاغو وغيرها من قواعد القانون الدولي، فإن صناعة الطيران المدني الروسية تواصل التطور بنشاط، حيث تزيد شركات الطيران الروسية والأجنبية من حجم حركة المرور وتوسع شبكات مساراتها، مما يدل على اهتمام الدول الأجنبية بالتعاون مع روسيا في مجال النقل الجوي".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محرك الطائرة الروسي "بي دي-14" يتفوق على المعايير العالمية، واصفًا إياه بأنه ممتاز.

وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала