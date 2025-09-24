https://sarabic.ae/20250924/الخارجية-الروسية-الطيران-المدني-الروسي-يتطور-رغم-العقوبات-1105218682.html
الخارجية الروسية: الطيران المدني الروسي يتطور رغم العقوبات
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا لا تطلب من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) رفع العقوبات، بل تطالبها بالكف عن انتهاك... 24.09.2025
2025-09-24T18:24+0000
2025-09-24T18:24+0000
2025-09-24T18:24+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت زاخاروفا في بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية ردا على تقارير تفيد بأن روسيا تطلب من "إيكاو" تخفيف العقوبات: "أعتقد أنه من الضروري التوضيح، لا أحد يطلب شيئا. روسيا تطالب "إيكاو" بإلزام الدول الأعضاء فرادى بالكف عن انتهاك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو)".وأكدت زاخاروفا أن الطيران المدني الروسي يطور ويوسع شبكة مساراته، رغم العقوبات التي فرضتها الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).وقالت: "في افتتاح الدورة (اجتماع الجمعية العمومية لإيكاو في مونتريال)، صرح الوفد الروسي بأنه على الرغم من التدابير التقييدية الأحادية الجانب التي فرضها عدد من الدول الأعضاء في "إيكاو" في انتهاك لاتفاقية شيكاغو وغيرها من قواعد القانون الدولي، فإن صناعة الطيران المدني الروسية تواصل التطور بنشاط، حيث تزيد شركات الطيران الروسية والأجنبية من حجم حركة المرور وتوسع شبكات مساراتها، مما يدل على اهتمام الدول الأجنبية بالتعاون مع روسيا في مجال النقل الجوي".وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالميةبوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
