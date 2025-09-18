بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية

عربي
ترامب: الصراع في أوكرانيا لم يعد يهدد باندلاع حرب عالمية ثالثة- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/بوتين-يكشف-عن-محرك-روسي-يتفوق-على-المعايير-العالمية-1104989677.html
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميسس، أن محرك الطائرة الروسي "بي دي-14" يتفوق على المعايير العالمية، واصفًا إياه بأنه ممتاز. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T14:11+0000
2025-09-18T14:11+0000
روسيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_0:0:3224:1815_1920x0_80_0_0_8cc794e75db21d792adb4bcba41d40b0.jpg
وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".وأكد بوتين أن روسيا تلبي احتياجات قواتها المسلحة من الطائرات المقاتلة بالكامل، وتوفر أيضا المعدات اللازمة للتصدير.وقال بوتين: "على الرغم من حاجتنا إلى طائرات مقاتلة للعمليات العسكرية الخاصة، لا أعتقد أن شركات الطيران لدينا ضخمة. فنحن لا نلبّي احتياجات القوات المسلحة الروسية بالكامل فحسب، بل نوفّر أيضًا المعدات اللازمة للتصدير. إنها مطلوبة بشدة".وأكد الرئيس بوتين أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد.وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي تولونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيابوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
https://sarabic.ae/20250918/بوتين-الحفاظ-على-الاستقرار-الاقتصادي-الكلي-من-أولويات-روسيا-عاجل-1104987196.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104989410_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_2f89ecf89cf013dbe503e50ef5937c51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار العالم الآن

بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية

14:11 GMT 18.09.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميسس، أن محرك الطائرة الروسي "بي دي-14" يتفوق على المعايير العالمية، واصفًا إياه بأنه ممتاز.
وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".

ووصف بوتين محركات الطائرات الروسية بأنها إحدى المزايا التنافسية للبلاد، قائلا: "4 دول فقط تنتج محركات مماثلة لمحرك "بي دي-14"، 4 بما في ذلك روسيا، وهذه بالتأكيد إحدى مزايانا التنافسية في القطاع الاقتصادي الحقيقي".

وأكد بوتين أن روسيا تلبي احتياجات قواتها المسلحة من الطائرات المقاتلة بالكامل، وتوفر أيضا المعدات اللازمة للتصدير.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
12:52 GMT
وقال بوتين: "على الرغم من حاجتنا إلى طائرات مقاتلة للعمليات العسكرية الخاصة، لا أعتقد أن شركات الطيران لدينا ضخمة. فنحن لا نلبّي احتياجات القوات المسلحة الروسية بالكامل فحسب، بل نوفّر أيضًا المعدات اللازمة للتصدير. إنها مطلوبة بشدة".

وأوضح بوتين أن تكافؤ الفرص لجميع الروس هو ما ينبغي أن تسعى إليه السلطات الروسية، قائلا: "فيما يتعلق بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، فهذا ما ينبغي أن يسعى إليه الجميع".

وأكد الرئيس بوتين أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي تولونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".
بوتين: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من أولويات روسيا
بوتين: ينبغي على روسيا أن تسعى جاهدة للبقاء في صدارة ديناميكيات الاقتصاد العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала