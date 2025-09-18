https://sarabic.ae/20250918/بوتين-يكشف-عن-محرك-روسي-يتفوق-على-المعايير-العالمية-1104989677.html
بوتين يكشف عن محرك روسي يتفوق على المعايير العالمية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميسس، أن محرك الطائرة الروسي "بي دي-14" يتفوق على المعايير العالمية، واصفًا إياه بأنه ممتاز.
روسيا
أخبار العالم الآن
وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".
وقال بوتين في اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "لقد صنعنا محرك "بي دي-14"، "لم نحقق مثل هذا النجاح في تصنيع محركات الطائرات منذ فترة طويلة. لقد صنعنا محرك "بي دي-14". لم نر شيئا كهذا منذ الحقبة السوفيتية. لا أتذكر حتى عام تصنيع آخر محرك. أعتقد أنه كان في أواخر الثمانينيات. وقد صنعنا محركا جديدا. محرك ممتاز حقا".
ووصف بوتين محركات الطائرات الروسية بأنها إحدى المزايا التنافسية للبلاد، قائلا: "4 دول فقط تنتج محركات مماثلة لمحرك "بي دي-14"، 4 بما في ذلك روسيا، وهذه بالتأكيد إحدى مزايانا التنافسية في القطاع الاقتصادي الحقيقي".
وأكد بوتين أن روسيا تلبي احتياجات قواتها المسلحة من الطائرات المقاتلة بالكامل، وتوفر أيضا المعدات اللازمة للتصدير.
وقال بوتين: "على الرغم من حاجتنا إلى طائرات مقاتلة للعمليات العسكرية الخاصة، لا أعتقد أن شركات الطيران لدينا ضخمة. فنحن لا نلبّي احتياجات القوات المسلحة الروسية بالكامل فحسب، بل نوفّر أيضًا المعدات اللازمة للتصدير. إنها مطلوبة بشدة".
وأوضح بوتين أن تكافؤ الفرص لجميع الروس هو ما ينبغي أن تسعى إليه السلطات الروسية، قائلا: "فيما يتعلق بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، فهذا ما ينبغي أن يسعى إليه الجميع".
وأكد الرئيس بوتين أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يعد من أولويات البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة الكتل الحزبية في مجلس الدوما: "من أولوياتنا، والتي نحرص عليها باستمرار، الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. لأن هذا سيحدد أيضا القضايا التي تولونها الأولوية دائما، وهي الوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها والتزاماتها الاجتماعية".