الرئيس العراقي يدعو أمام الأمم المتحدة لقيام دولة فلسطينية ويؤكد رفضه انتهاك سيادة بلاده

الرئيس العراقي يدعو أمام الأمم المتحدة لقيام دولة فلسطينية ويؤكد رفضه انتهاك سيادة بلاده

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إلى إقامة دولة فلسطينية. 24.09.2025

كما ندد في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وقطر، مشيرًا إلى أن بغداد تؤيد مبادرة السلام في تركيا بشأن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، مجددًا الالتزام بمبدأ حسن الجوار، ولا سيما مع دولة الكويت.ورحب بالاعتراف الدولي المتزايد بفلسطين، مندّدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان وقطر. كما رفض استخدام أجواء العراق في أي عمليات عسكرية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة وتهديدًا لأمن البلاد.وأكد رشيد أن "العراق يتبنى موقف التوازن والانفتاح وتشجيع الحوار لحل النزاعات وإنهاء التوترات الإقليمية"، مشيرًا إلى أن بلاده تضع كل إمكاناتها من أجل ترسيخ السلام في المنطقة.كما أعلن تأييد العراق لمبادرة السلام في تركيا بشأن تخلي حزب العمال الكردستاني عن السلاح، مجددًا الالتزام بمبدأ حسن الجوار، ولا سيما مع دولة الكويت.كما شدد على أن العراق يعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتقليص الاعتماد على النفط، مع توفير فرص استثمارية واسعة في مجالات المياه والكهرباء والبنية التحتية.

