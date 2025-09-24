عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250924/بوليانسكي-بروكسل-تصعد-أجواء-الحرب-وتصور-موسكو-كعدو-1105190537.html
بوليانسكي: بروكسل تصعد أجواء الحرب وتصور موسكو كعدو
بوليانسكي: بروكسل تصعد أجواء الحرب وتصور موسكو كعدو
أخبار أوكرانيا, روسيا, بروكسل
أخبار أوكرانيا, روسيا, بروكسل

بوليانسكي: بروكسل تصعد أجواء الحرب وتصور موسكو كعدو

00:33 GMT 24.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالنائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اتهم ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بروكسل والدول الحليفة لها بتأجيج أجواء الحرب عبر تصوير روسيا كعدو مزعوم.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "بدلًا من الانضمام إلى الجهود الرامية لإحلال السلام، يواصلون في بروكسل والعواصم الحليفة وبصورة تلقائية وغير واعية تدوير عجلة الحرب ويصنعون من روسيا صورة العدو الذي سيهاجمهم حتمًا".
وفيما يتعلق بمسار المفاوضات مع أوكرانيا، أوضح بوليانسكي قائلا: "ندعو إلى مفاوضات جادة وموضوعية وواضحة. كما أننا لا نرفض المفاوضات مع أوكرانيا رغم الشكوك حول شرعية سلطاتها الحالية".
وأضاف، "لقد حددت الصيغة الأمثل لذلك بالفعل؛ أي منصة المفاوضات في إسطنبول".
كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تغيب عن بيان مناهض لروسيا قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن أوكرانيا
أمس, 20:43 GMT
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.
