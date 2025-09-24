https://sarabic.ae/20250924/بوليانسكي-بروكسل-تصعد-أجواء-الحرب-وتصور-موسكو-كعدو-1105190537.html

بوليانسكي: بروكسل تصعد أجواء الحرب وتصور موسكو كعدو

اتهم ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بروكسل والدول الحليفة لها بتأجيج أجواء الحرب عبر تصوير روسيا كعدو مزعوم. 24.09.2025, سبوتنيك عربي

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "بدلًا من الانضمام إلى الجهود الرامية لإحلال السلام، يواصلون في بروكسل والعواصم الحليفة وبصورة تلقائية وغير واعية تدوير عجلة الحرب ويصنعون من روسيا صورة العدو الذي سيهاجمهم حتمًا".وأضاف، "لقد حددت الصيغة الأمثل لذلك بالفعل؛ أي منصة المفاوضات في إسطنبول".كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.

