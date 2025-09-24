https://sarabic.ae/20250924/بوليانسكي-بروكسل-تصعد-أجواء-الحرب-وتصور-موسكو-كعدو-1105190537.html
بوليانسكي: بروكسل تصعد أجواء الحرب وتصور موسكو كعدو
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "بدلًا من الانضمام إلى الجهود الرامية لإحلال السلام، يواصلون في بروكسل والعواصم الحليفة وبصورة تلقائية وغير واعية تدوير عجلة الحرب ويصنعون من روسيا صورة العدو الذي سيهاجمهم حتمًا".وأضاف، "لقد حددت الصيغة الأمثل لذلك بالفعل؛ أي منصة المفاوضات في إسطنبول".كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا: "بدلًا من الانضمام إلى الجهود الرامية لإحلال السلام، يواصلون في بروكسل والعواصم الحليفة وبصورة تلقائية
وغير واعية تدوير عجلة الحرب ويصنعون من روسيا صورة العدو الذي سيهاجمهم حتمًا".
وفيما يتعلق بمسار المفاوضات مع أوكرانيا، أوضح بوليانسكي قائلا: "ندعو إلى مفاوضات جادة وموضوعية وواضحة. كما أننا لا نرفض المفاوضات مع أوكرانيا رغم الشكوك حول شرعية سلطاتها الحالية".
وأضاف، "لقد حددت الصيغة الأمثل لذلك بالفعل؛ أي منصة المفاوضات في إسطنبول".
كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال اليوم الأربعاء، بأن الصراع في أوكرانيا لن يُحسم عسكريًا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريًا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.