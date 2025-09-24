ترامب يدعو إلى "تحقيق فوري" في 3 حوادث "تخريب متعمد" استهدفته بالأمم المتحدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يدعو إلى تحقيق فوري في 3 حوادث تخريب متعمد استهدفته بالأمم المتحدة
ترامب يدعو إلى "تحقيق فوري" في 3 حوادث "تخريب متعمد" استهدفته بالأمم المتحدة
ترامب يدعو إلى "تحقيق فوري" في 3 حوادث "تخريب متعمد" استهدفته بالأمم المتحدة
ترامب يدعو إلى "تحقيق فوري" في 3 حوادث "تخريب متعمد" استهدفته بالأمم المتحدة

22:14 GMT 24.09.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بالضلوع في ما وصفه بـ"عملية تخريب ثلاثية" استهدفته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة بنيويورك.
ووصف ترامب هذه الحوادث بأنها "ليست مصادفة بل تخريب متعمد"، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري وحفظ تسجيلات المراقبة الخاصة بالسلم المتحرك، مؤكداً أن جهاز الخدمة السرية الأميركي يشارك في متابعة القضية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
ترامب مهاجما الأمم المتحدة ومبناها: كلمات فارغة ولا ترقى للمستوى المطلوب
أمس, 16:15 GMT
وقال ترامب في بيان نشره عبر منصته "تروث سوشيال"، إن ثلاثة حوادث وقعت تباعاً أثناء زيارته للمبنى الأممي؛ أولها توقف السلم المتحرك المؤدي إلى المنصة بشكل مفاجئ، وهو ما كاد أن يتسبب بحادث خطير له ولزوجته ميلانيا.
وأضاف أن الحادثة جاءت بعد تقرير في صحيفة "لندن تايمز" تحدث عن مزاح موظفين أمميين بشأن "إيقاف سلم متحرك".
وأشار ترامب إلى أن الحادثة الثانية تمثلت في تعطل جهاز التلقين خلال كلمته أمام قادة العالم وملايين المشاهدين عبر التلفزيون، ما اضطره لإلقاء الخطاب بدونه لنحو 15 دقيقة، مؤكدا أن الخطاب "نال مراجعات إيجابية" رغم العطل.
أما الحادثة الثالثة، بحسب ترامب، فكانت انقطاع الصوت بشكل كامل داخل القاعة، ما جعل القادة الحاضرين غير قادرين على سماع كلمته من دون الاستعانة بسماعات الترجمة. وقال إن زوجته ميلانيا، التي جلست في الصف الأمامي، أبلغته بعد الخطاب بأنها لم تسمع شيئاً مما قال.
والثلاثاء، توقف على السلم المتحرك خلال صعود ترامب عليه، لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة. ولاحقاً، أشار ترامب إلى الحادثة من على منبر الجمعية العامة.
إذ شن ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا في نيويورك.
وقال ترامب:
"الأمم المتحدة لديها إمكانيات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب "، مشيرا إلى أنه "في كامل لياقته على عكس الأمم المتحدة، وأن إنجازاته تفوق ما قدمته المنظمة على مدار سنوات".
كما وصف ترامب الأمم المتحدة، بأنها "مصعد توقف في منتصف طريقه"، لافتا إلى أن "خطاباتها فارغة ولا تنهي الحروب وعملية بناء مقرها شابها الفساد"، بحسب تعبيره.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في المنظمة أن التوقف المفاجئ للسلم أثناء صعود ترامب كان سببه قيام شخص ما عن طريق الخطأ بتفعيل آلية الأمان. وأكد مكتب الأمين العام هذه الرواية، مشيراً إلى أن المسؤول عن الحادث ربما يكون أحد أفراد وفد الولايات المتحدة. كما تبيّن أن جهاز التلقين لم يعمل أثناء خطابه.
