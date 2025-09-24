https://sarabic.ae/20250924/خبير-في-العلاقات-الدولية-مولدوفا-لا-تدار-بيد-أميركا-أو-أوروبا-ولن-تكون-تابعة-لهما-1105194830.html

خبير في العلاقات الدولية: مولدوفا لا تدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما

تناول خبير العلاقات الدولية والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمود كوثراني، ما كشفه جهاز استخبارات الخارجية الروسية عن استعداد أوروبا لاحتلال... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار كوثراني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك محاولة أوروبية للضغط على روسيا في شمال أوروبا، ولإقصائها عن دورها العالمي في إطار التعددية القطبية"، مشددًا على أن "القرار الأوروبي قد اتُّخذ والقرار الأميركي يتماهى معه".وأوضح خبير العلاقات الدولية أن "الاستنفار الأوروبي، المنسجم مع التوجه الأميركي، يتجلى في التدخل المباشر قبيل الانتخابات في مولدوفا، عبر قمع المعارضة، واستقدام قوات عسكرية لمواجهة أي انتفاضة شعبية على نتائج الانتخابات، ما يؤكد أن مولدوفا لا تُدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما"، مشددًا على أن "الكلمة الفصل ستكون للشعب".وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أكد أمس، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لاحتلال مولدوفا، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للحلف تتمركز حاليا في رومانيا استعدادا لتنفيذ العملية.وجاء في بيان نشره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "بروكسل لا تنوي التخلي عن خططها لاحتلال مولدوفا حتى لو لم يتطلب الوضع فور انتهاء الانتخابات تدخلاً خارجياً. ومن المقرر نشر القوات في وقت لاحق. ولإيجاد ذريعة، من المتوقع القيام باستفزازات مسلحة ضد بريدنيستروفيه والقوات الروسية المتمركزة في المنطقة. وينظر في فترة انتخابات المجلس الأعلى لجمهورية مولدوفا الشعبية في 30 نوفمبر من العام المقبل، كإطار زمني محتمل".

