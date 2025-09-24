عربي
خبير في العلاقات الدولية: مولدوفا لا تدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما
خبير في العلاقات الدولية: مولدوفا لا تدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما
تناول خبير العلاقات الدولية والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمود كوثراني، ما كشفه جهاز استخبارات الخارجية الروسية عن استعداد أوروبا لاحتلال...
وأشار كوثراني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك محاولة أوروبية للضغط على روسيا في شمال أوروبا، ولإقصائها عن دورها العالمي في إطار التعددية القطبية"، مشددًا على أن "القرار الأوروبي قد اتُّخذ والقرار الأميركي يتماهى معه".وأوضح خبير العلاقات الدولية أن "الاستنفار الأوروبي، المنسجم مع التوجه الأميركي، يتجلى في التدخل المباشر قبيل الانتخابات في مولدوفا، عبر قمع المعارضة، واستقدام قوات عسكرية لمواجهة أي انتفاضة شعبية على نتائج الانتخابات، ما يؤكد أن مولدوفا لا تُدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما"، مشددًا على أن "الكلمة الفصل ستكون للشعب".وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أكد أمس، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لاحتلال مولدوفا، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للحلف تتمركز حاليا في رومانيا استعدادا لتنفيذ العملية.وجاء في بيان نشره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "بروكسل لا تنوي التخلي عن خططها لاحتلال مولدوفا حتى لو لم يتطلب الوضع فور انتهاء الانتخابات تدخلاً خارجياً. ومن المقرر نشر القوات في وقت لاحق. ولإيجاد ذريعة، من المتوقع القيام باستفزازات مسلحة ضد بريدنيستروفيه والقوات الروسية المتمركزة في المنطقة. وينظر في فترة انتخابات المجلس الأعلى لجمهورية مولدوفا الشعبية في 30 نوفمبر من العام المقبل، كإطار زمني محتمل".
تابعنا عبر
حصري
تناول خبير العلاقات الدولية والأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمود كوثراني، ما كشفه جهاز استخبارات الخارجية الروسية عن استعداد أوروبا لاحتلال مولدوفا، معتبرًا أن "ما يجري اليوم يعكس مخاض تحولات جيواستراتيجية كبرى على المستوى العالمي، وتحديدًا في المنطقة الأوروبية الشمالية".
وأشار كوثراني، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هناك محاولة أوروبية للضغط على روسيا في شمال أوروبا، ولإقصائها عن دورها العالمي في إطار التعددية القطبية"، مشددًا على أن "القرار الأوروبي قد اتُّخذ والقرار الأميركي يتماهى معه".

واعتبر كوثراني أن ما يحدث في مولدوفا يشكّل "محاولة تعويضية عن فشل تحالف الراغبين في إرسال قوات إلى أوكرانيا، من خلال استبدالها كساحة مواجهة بفتح جبهة جديدة في مولدوفا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي. ويأتي ذلك في إطار مسعى أوروبي لاستثمارها كورقة بديلة بعد الفشل في ضمّ أوكرانيا إلى الناتو، وتورطها في صراع عزز التوسع الروسي ومكّن موسكو من تحقيق انتصار واضح عليها".

برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
أمس, 08:06 GMT
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن "الاستنفار الأوروبي، المنسجم مع التوجه الأميركي، يتجلى في التدخل المباشر قبيل الانتخابات في مولدوفا، عبر قمع المعارضة، واستقدام قوات عسكرية لمواجهة أي انتفاضة شعبية على نتائج الانتخابات، ما يؤكد أن مولدوفا لا تُدار بيد أميركا أو أوروبا ولن تكون تابعة لهما"، مشددًا على أن "الكلمة الفصل ستكون للشعب".

وأشار إلى أن "القوى الغربية تسعى في مثل هذه الاستحقاقات إلى فرض سيطرة سياسية على تلك الدول، للاستفادة منها على المستويات الجيوسياسية والجيواقتصادية، بل وحتى داخل أروقة الأمم المتحدة كأصوات داعمة للمشاريع الغربية في العالم".

وكان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية قد أكد أمس، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يستعد لاحتلال مولدوفا، مشيرًا إلى أن وحدات عسكرية تابعة للحلف تتمركز حاليا في رومانيا استعدادا لتنفيذ العملية.

وذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن بروكسل لن تتخلى عن خطتها لاحتلال مولدوفا حتى لو لم يتطلب الأمر تدخلاً خارجياً فور انتهاء الانتخابات، إذ من المقرر نشر القوات في وقت لاحق.

وجاء في بيان نشره جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "بروكسل لا تنوي التخلي عن خططها لاحتلال مولدوفا حتى لو لم يتطلب الوضع فور انتهاء الانتخابات تدخلاً خارجياً. ومن المقرر نشر القوات في وقت لاحق. ولإيجاد ذريعة، من المتوقع القيام باستفزازات مسلحة ضد بريدنيستروفيه والقوات الروسية المتمركزة في المنطقة. وينظر في فترة انتخابات المجلس الأعلى لجمهورية مولدوفا الشعبية في 30 نوفمبر من العام المقبل، كإطار زمني محتمل".
