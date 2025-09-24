https://sarabic.ae/20250924/شركة-الزاوية-الليبية-تحذر-من-تهديد-مباشر-قد-يطال-المنشآت-النفطية-نتيجة-اشتباكات-غربي-البلاد-1105199757.html
شركة الزاوية الليبية تحذر من تهديد مباشر قد يطال المنشآت النفطية نتيجة اشتباكات غربي البلاد
ودعت الشركة، في بيان لها، "الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة وتأمين سلامة المجمع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.وناشد البيان، "جميع الأطراف المتنازعة تحييد المواقع الحيوية عن دائرة الصراع"، مؤكدة أن "ما يجري يُشكل خطراً جسيماً لا يهدد فقط البنية التحتية النفطية، بل يُعرض حياة العاملين والسكان في المناطق المجاورة للخطر".ونبهت إلى أن "أي استهداف أو تهديد يطال المجمع يُعد مساسًا مباشرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته الوطنية".وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، في طرابلس، مرخرا، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
حذرت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، من "خطورة الاشتباكات المسلحة في محيط مجمعها النفطي في مدينة الزاوية اليوم الأربعاء، لما تشكله من خطر على الأرواح والمنشآت الحيوية بالمجمع والممتلكات العامة والخاصة".
ودعت الشركة، في بيان لها، "الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة وتأمين سلامة المجمع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وناشد البيان، "جميع الأطراف المتنازعة تحييد المواقع الحيوية عن دائرة الصراع"، مؤكدة أن "ما يجري يُشكل خطراً جسيماً لا يهدد فقط البنية التحتية النفطية، بل يُعرض حياة العاملين والسكان في المناطق المجاورة للخطر".
ونبهت إلى أن "أي استهداف أو تهديد يطال المجمع يُعد مساسًا مباشرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته الوطنية".
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، في طرابلس، مرخرا، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري
وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".