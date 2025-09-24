عربي
https://sarabic.ae/20250924/شركة-الزاوية-الليبية-تحذر-من-تهديد-مباشر-قد-يطال-المنشآت-النفطية-نتيجة-اشتباكات-غربي-البلاد-1105199757.html
شركة الزاوية الليبية تحذر من تهديد مباشر قد يطال المنشآت النفطية نتيجة اشتباكات غربي البلاد
شركة الزاوية الليبية تحذر من تهديد مباشر قد يطال المنشآت النفطية نتيجة اشتباكات غربي البلاد
سبوتنيك عربي
حذرت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، من "خطورة الاشتباكات المسلحة في محيط مجمعها النفطي في مدينة الزاوية اليوم الأربعاء، لما تشكله من خطر على الأرواح... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T10:39+0000
2025-09-24T10:39+0000
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_76763c918b5896e7c012dd400a04b68a.jpg
ودعت الشركة، في بيان لها، "الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة وتأمين سلامة المجمع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.وناشد البيان، "جميع الأطراف المتنازعة تحييد المواقع الحيوية عن دائرة الصراع"، مؤكدة أن "ما يجري يُشكل خطراً جسيماً لا يهدد فقط البنية التحتية النفطية، بل يُعرض حياة العاملين والسكان في المناطق المجاورة للخطر".ونبهت إلى أن "أي استهداف أو تهديد يطال المجمع يُعد مساسًا مباشرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته الوطنية".وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، في طرابلس، مرخرا، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
https://sarabic.ae/20250908/محللون-طرابلس-تعيش-خللا-بنيويا-في-أمن-الميليشيات-وغياب-الحل-المؤسسي-يفاقم-المخاطر-1104615772.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584094_256:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9872c9d534a8052086e7c2745e54bcee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

شركة الزاوية الليبية تحذر من تهديد مباشر قد يطال المنشآت النفطية نتيجة اشتباكات غربي البلاد

10:39 GMT 24.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حذرت شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا، من "خطورة الاشتباكات المسلحة في محيط مجمعها النفطي في مدينة الزاوية اليوم الأربعاء، لما تشكله من خطر على الأرواح والمنشآت الحيوية بالمجمع والممتلكات العامة والخاصة".
ودعت الشركة، في بيان لها، "الأجهزة الأمنية والمؤسسات المعنية إلى التدخل العاجل لضمان استقرار الوضع الأمني في المنطقة وتأمين سلامة المجمع، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.
وناشد البيان، "جميع الأطراف المتنازعة تحييد المواقع الحيوية عن دائرة الصراع"، مؤكدة أن "ما يجري يُشكل خطراً جسيماً لا يهدد فقط البنية التحتية النفطية، بل يُعرض حياة العاملين والسكان في المناطق المجاورة للخطر".
طرابلس، ليبيا 28 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
محللون: طرابلس تعيش خللا بنيويا في أمن الميليشيات وغياب الحل المؤسسي يفاقم المخاطر
8 سبتمبر, 09:10 GMT
ونبهت إلى أن "أي استهداف أو تهديد يطال المجمع يُعد مساسًا مباشرًا بمقدرات الشعب الليبي وثرواته الوطنية".
وعقد رئيس المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، في طرابلس، مرخرا، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار.
وكان المنفي، قد اجتمع في وقت سابق، مع وفد لجنة التواصل ببلدية طرابلس المركز، لمناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومنع الانزلاق إلى مواجهة مسلحة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن "اللقاء خصِّص لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار، والتقيد بالتعليمات وفق توجيهات القائد الأعلى للجيش".
