محللون: طرابلس تعيش خللا بنيويا في أمن الميليشيات وغياب الحل المؤسسي يفاقم المخاطر

تشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ أيام استمرارا في التحشيدات العسكرية، وسط حالة من التوتر والقلق لدى السكان الذين يتساءلون عن مستقبل مدينتهم في ظل هذه الأجواء... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

تحشيداتقال المحلل السياسي، جمال شلوف، إن "تزايد التحشيدات العسكرية في العاصمة طرابلس، خاصة بعد حادثة انفجار مخزن الذخيرة ونقل بعض القوات إلى خارج المدينة، يشير إلى أن استمرار هذه التحركات العسكرية يحمل أكثر من رسالة، فمن جهة، هي رسالة طمأنة للقوى المحتشدة داخل العاصمة بأن لا توجد إشكاليات تتعلق بالظهور أو الاعتداء أو الأفراد، بل إن المجال مفتوح لرفع أعداد هذه القوات إلى مستويات كبيرة جدا، ومن جهة أخرى، فهي رسالة مفادها أن خيار الحل المسلح ما زال قائما، فضلا عن كونها رسالة موجهة إلى القوى الدولية المنخرطة في الملف الليبي، للضغط من أجل تحقيق مكاسب إضافية عبر سياسة الابتزاز".وأضاف شلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "وجود هذه التشكيلات المسلحة وانتشار السلاح في طرابلس لا يسمح بأي حال باستقرار الأوضاع الأمنية، إذ أن هذه القوى تحتشد بدافع “الغنيمة” أكثر من أي هدف آخر، مما يجعلها خطرا مباشرا على المواطنين". وأوضح أن "بعض هذه التشكيلات قد تلجأ إلى ممارسة أعمال الحرابة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية"، التي وصفها بأنها "وصلت إلى مرحلة حرجة تجعل العاصمة وكأنها تقف على فوهة أزمة كبرى، في انتظار اندلاع حرب في أي لحظة".وبيّن شلوف أن "هناك مسارا دوليا تقوده بعثة الأمم المتحدة باعتبارها واجهة للإرادة الدولية، وربما تشكّل خطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه - التي جرى الإعلان عنها مؤخرا وتشمل تغيير الحكومة في وقت قصير - بداية لمسار سياسي جديد يفضي إلى تشكيل حكومة تقود البلاد نحو الانتخابات. غير أنّ هذا المسار، بحسب شلوف، يصطدم مباشرة مع بقاء حكومة الدبيبة واستمرارها، الأمر الذي يجعل من حالة الاضطراب الأمني في طرابلس والغرب الليبي وسيلة لمنع هذا المسار من التقدم".وأكد المحلل السياسي أن "استمرار التحشيدات في العاصمة، ليس إلا أداة صدام مع خطة تيتيه، ومحاولة جادة لعرقلة المسار الدولي الذي يبدأ بتغيير الحكومة".تأثير مباشرمن ناحيته، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الديباني، أن "المشهد الأمني في العاصمة طرابلس يعكس خللا بنيويا مزمنا في اقتصاد الميليشيات داخل الغرب الليبي، إذ تتجلى تحالفات متبدّلة، وتعدد في مراكز القوة، وسلطة أمنية متداخلة مع مؤسسات الدولة".وأشار في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "الاشتباكات التي تجددت منذ مايو/ أيار 2025، بين تشكيلات نافذة، أبرزها "قوة 444" و"جهاز الدعم والاستقرار"، عقب مقتل عبد الغني الككلي، أعادت العاصمة إلى مربع الاحتراب داخل المعسكر الواحد، وسط مؤشرات على تعبئة وتحشيد متكرر خلال الأسابيع الأخيرة".وأضاف الديباني أن "هذه التطورات تؤكد أن الأمن في طرابلس مرتهن لتوازنات فصائلية وليس لعقيدة مؤسسية موحدة"، معتبرا أن "الحاجة ماسة إلى جيش وطني موحّد بتراتبية واحدة، ينهي ازدواجية السلاح ويُبطل قابلية العاصمة للانفجار الدوري، على غرار ما هو قائم في الشرق الليبي من مؤسسة عسكرية ذات قرار وتراتبية موحدة".وأكد أن "هذه الكلفة الإنسانية، حتى وإن كانت نتيجة اشتباكات قصيرة، تعكس هشاشة الردع وغياب "مظلة أمن" مركزية"، مشددا على أن "المقاربة المؤسسية التي تدعو لها القيادة العامة — من خلال جيش موحد وسلسلة أوامر واحدة — تمثل المسار الواقعي لتقليص هذه الأكلاف ومنع تكرارها".وفيما يتعلق بالمسار السياسي، أشار عبد الله الديباني، إلى أن "مواقف الأطراف السياسية وجهود الاحتواء على المستوى الدولي أسفرت عن تقديم بعثة الأمم المتحدة خارطة طريق جديدة بتاريخ 21 أغسطس/ آب 2025، تقوم على توحيد المؤسسات والذهاب نحو انتخابات ضمن تسلسل واقعي، وقد رحّب كل من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بهذه المبادرة، داعين الأطراف الليبية للانخراط فيها دون شروط مسبقة".وأوضح أن "الساحة السياسية الليبية شهدت تواصلا مباشرا بين القيادة العامة والأمم المتحدة، إلى جانب قنوات تواصل غير مباشرة بين شخصيات من المعسكرين، في إشارة إلى إدراك متزايد بأن تفكيك شبكات الميليشيات في الغرب لن ينجح من دون ترتيب أمني وطني أشمل تقوده مؤسسة عسكرية واحدة".كما بيّن أن "هناك موقفا داعمًا للقيادة العامة، يرى أن إشراكها كضامن أمني في تنفيذ خارطة الطريق يُعد شرطا أساسيا لتثبيت وقف التصعيد في طرابلس، ومنع إعادة تدوير نفوذ التشكيلات المسلحة".وأوضح أن "وجود آلية اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى جانب إشارات داعمة من مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، يوفر إطارا جاهزا لدمج وترتيب القوات على مستوى البلاد، وهنا يبرز الدور الحاسم للقيادة العامة كعمود فقري لأي هيكلة أمنية قابلة للحياة، خاصة مع التأكيد الأممي على أهمية توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية".وبحسب الديباني، فإن "استثمار هذا الزخم يمكن أن يحوّل أزمة التحشيد إلى فرصة لترتيب أمني تدريجي في الغرب، بما ينعش المسار السياسي ويُجنب العاصمة دورات عنف جديدة".

