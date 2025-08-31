https://sarabic.ae/20250831/المجلس-الرئاسي-الليبي-يطالب-بانسحاب-التشكيلات-المسلحة-من-العاصمة-طرابلس-1104355155.html

المجلس الرئاسي الليبي يطالب بانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

وشددت اللجنة، في بيان لها، على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واعتباره أساسًا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية"، محذرة من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن العام.ودعا البيان، "جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المواطنين أو إضعاف جهود الترتيبات الأمنية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية انسحاب أي قوات أو وحدات غير منضوية تحت الشرعية، والامتناع عن أي انتشار أو تحركات مسلحة غير مشروعة داخل العاصمة.وأكدت اللجنة، على استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي، مشددة على أن استقرار ليبيا يتطلب التزامًا حقيقيًا بالمسارات المتفق عليها، وتعاونًا صادقًا بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.وأوضحت اللجنة، أنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وتبقى على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في ليبيا"، مؤكدة أن "ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية".وتشهد العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.ويثير هذا التطور قلقا واسعا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة.

