المجلس الرئاسي الليبي يطالب بانسحاب التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

16:27 GMT 31.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، أن مهامها تنصب على "دعم المسار الأمني والعسكري وتعزيز الاستقرار تحت إشراف القيادات العليا للدولة".
وشددت اللجنة، في بيان لها، على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واعتباره أساسًا لحماية المدنيين والممتلكات وضمان استمرارية العملية السياسية والأمنية"، محذرة من أن أي نشاط عسكري أو أمني خارج الأطر الرسمية والقوانين النافذة يعد تهديدًا مباشرًا للأمن العام.
ودعا البيان، "جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى التحلي بالانضباط وتجنب أي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المواطنين أو إضعاف جهود الترتيبات الأمنية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية انسحاب أي قوات أو وحدات غير منضوية تحت الشرعية، والامتناع عن أي انتشار أو تحركات مسلحة غير مشروعة داخل العاصمة.
الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
ليبيا.. بعثة الأمم المتحدة تحذر من التصعيد العسكري حول طرابلس وتدعو لضبط النفس
أمس, 16:38 GMT
وأكدت اللجنة، على استمرار التنسيق بين رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود في مواجهة أي تهديد يمس السلم الأهلي، مشددة على أن استقرار ليبيا يتطلب التزامًا حقيقيًا بالمسارات المتفق عليها، وتعاونًا صادقًا بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى دعم المجتمعين الإقليمي والدولي لمسار الحوار والحلول السلمية بعيدًا عن منطق القوة.
وأوضحت اللجنة، أنها "تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، وتبقى على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في ليبيا"، مؤكدة أن "ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية".
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
ليبيا.. آمر كتيبة الحراسة في الأركان العامة بطرابلس: لسنا دعاة حرب وقوات فض النزاع تنتشر في العاصمة
28 أغسطس, 06:23 GMT
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس في الأيام الأخيرة، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، على خلفية استمرار التحشيدات العسكرية وتمركز الأسلحة الثقيلة في محيط المدينة.
ويثير هذا التطور قلقا واسعا في الأوساط المحلية والدولية، خصوصا أنه يأتي في وقت تشهد فيه البلاد محاولات متجددة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار وإنهاء الانقسام المستمر منذ سنوات.
وبينما تتواصل الجهود لفرض الترتيبات الأمنية تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجان التهدئة، يبقى السؤال الأبرز حول مستقبل هذه التحركات وانعكاساتها على المدنيين والوضع العام في العاصمة.
