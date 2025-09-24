عربي
مصر تؤكد ضرورة أن تسلم جميع الفصائل المسلحة سلاحها للسلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية
مصر تؤكد ضرورة أن تسلم جميع الفصائل المسلحة سلاحها للسلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأبعاء، أن "مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية"، مثمنا الجهود التي تستهدف التوصل... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وشدد مدبولي، خلال اجتماع "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على "ضرورة دعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا رفض مصر لأي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني.وأضاف أن "تهجير الفلسطينيين سيوسع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة"، متابعا: "لا يجب التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن مسببات وجذور الصراع".وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة تنفيذ مسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية والتعاطي مع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.كما أكد مدبولي على ضرورة أن تخضع الضفة وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية وأن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، وأن "تسلم جميع الفصائل المسلحة سلاحها للسلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية".وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.ويعد الإعلان المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
مصر تؤكد ضرورة أن تسلم جميع الفصائل المسلحة سلاحها للسلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأبعاء، أن "مؤتمر حل الدولتين نقطة انطلاق للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية"، مثمنا الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وشدد مدبولي، خلال اجتماع "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، في مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، على "ضرورة دعم جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا رفض مصر لأي محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "تهجير الفلسطينيين سيوسع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة"، متابعا: "لا يجب التعامل مع قطاع غزة بمعزل عن مسببات وجذور الصراع".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
أردوغان: نأمل أن يسهم الاعتراف بفلسطين في تسريع تنفيذ حل الدولتين
21 سبتمبر, 07:49 GMT
وشدد رئيس الوزراء المصري على ضرورة تنفيذ مسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية والتعاطي مع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، مؤكدا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.
كما أكد مدبولي على ضرورة أن تخضع الضفة وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية وأن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، وأن "تسلم جميع الفصائل المسلحة سلاحها للسلطة الفلسطينية بوصفها السلطة الشرعية".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
"حماس" ترحب بدعوة مؤتمر حل الدولتين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتبادل المحتجزين
أمس, 15:34 GMT
ويعد الإعلان المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين، دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
