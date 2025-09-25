https://sarabic.ae/20250925/إحياء-ذكرى-البحارة-الروس-في-بيروت-ترميم-نصب-تاريخي-يجسد-عمق-العلاقات-اللبنانية-الروسية-1105253259.html
إحياء ذكرى البحارة الروس في بيروت: ترميم نصب تاريخي يجسد عمق العلاقات اللبنانية الروسية
في حدث يرمز إلى عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وروسيا، تشهد بيروت إنجاز ترميم النصب التذكاري لقائد الفرقاطة الروسية "أوليغ"، البارون غوتهارد بيستروم، الذي
منفذ الوليد... شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد
في حدث يرمز إلى عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وروسيا، تشهد بيروت إنجاز ترميم النصب التذكاري لقائد الفرقاطة الروسية "أوليغ"، البارون غوتهارد بيستروم، الذي وافته المنية في بيروت عام 1861.
ويتزامن هذا الحدث مع وضع اللمسات الأخيرة على لوحة تذكارية تخلّد أسماء البحارة الروس الذين قُتلوا في العام نفسه، دفاعًا عن المسيحيين الأرثوذكس في الأراضي اللبنانية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها تعيد إحياء جزء مهم من الذاكرة المشتركة بين البلدين، وتحديدًا الدور الذي لعبه الأسطول الإمبراطوري الروسي في حماية المجتمعات المسيحية في الشرق.
ففي عام 1861، كانت سفن سرب البحر الأبيض المتوسط التابع للأسطول الإمبراطوري الروسي، ومن ضمنها الفرقاطة"أوليغ"، تتمركز قبالة السواحل اللبنانية في مهمة لحفظ السلام.
وجاء هذا الحضور في أعقاب فترة من الاضطرابات الطائفية التي شهدها جبل لبنان.
وقد ضحى عدد من أفراد طواقم هذه السفن بحياتهم أثناء تأدية واجبهم، ودُفنوا في بيروت. ولإعادة الرونق إلى النصب التذكاري للبارون بيستروم، الذي يعد شاهدًا على هذه الحقبة التاريخية، تم استدعاء المرمم الشهير من سان بطرسبورغ، أليكسي فيريتينيكوف، المعروف بخبرته في ترميم معالم تاريخية بارزة مثل كاتدرائيتي القديس إسحاق وقازان في روسيا.
وبالتوازي مع أعمال الترميم، بُذلت جهود علمية وبحثية واسعة النطاق لتحديد أماكن دفن البحارة الروس وتوثيق أسمائهم.
وقاد هذه الجهود جهاز الملحق العسكري في السفارة الروسية في لبنان بالتعاون الوثيق مع المنظمة الاجتماعية "لنتذكرهم جميعًا بالاسم".
وشملت عملية البحث مراجعة دقيقة لأرشيفات وزارة الخارجية الروسية والأسطول البحري العسكري.
كما تم عقد لقاءات مكثفة مع مؤرخين وممثلين عن رجال الدين لجمع أكبر قدر من المعلومات.
وتعتبر الفرقاطة "أوليغ"مصدر فخر للأسطول الروسي، ويمثل إحياء ذكرى قائدها وبحارتها في لبنان تأكيدًا على الأهمية التاريخية لتلك الفترة.
ويعود تاريخ العلاقات اللبنانية الروسية إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث بدأت منذ عهد القيصر إيفان الرابع بتقديم الدعم لمسيحيي الشرق.
كما شهدت العلاقات الدبلوماسية الرسمية تأسيسها في عام 1944، وكان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان.
إن ترميم هذا الأثر التاريخي لا يمثل مجرد تكريم للبحارة الروس، بل هو شهادة حية على فصل مهم من تاريخ العلاقات الروسية اللبنانية، وتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه الذاكرة المشتركة للأجيال القادمة.