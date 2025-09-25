https://sarabic.ae/20250925/إحياء-ذكرى-البحارة-الروس-في-بيروت-ترميم-نصب-تاريخي-يجسد-عمق-العلاقات-اللبنانية-الروسية-1105253259.html

إحياء ذكرى البحارة الروس في بيروت: ترميم نصب تاريخي يجسد عمق العلاقات اللبنانية الروسية

إحياء ذكرى البحارة الروس في بيروت: ترميم نصب تاريخي يجسد عمق العلاقات اللبنانية الروسية

سبوتنيك عربي

في حدث يرمز إلى عمق العلاقات التاريخية بين لبنان وروسيا، تشهد بيروت إنجاز ترميم النصب التذكاري لقائد الفرقاطة الروسية "أوليغ"، البارون غوتهارد بيستروم، الذي... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-25T14:04+0000

2025-09-25T14:04+0000

2025-09-25T14:04+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

أخبار لبنان

أخبار روسيا اليوم

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105252637_201:0:1541:754_1920x0_80_0_0_9631d5175fd301bc0396864fc2951572.png

ويتزامن هذا الحدث مع وضع اللمسات الأخيرة على لوحة تذكارية تخلّد أسماء البحارة الروس الذين قُتلوا في العام نفسه، دفاعًا عن المسيحيين الأرثوذكس في الأراضي اللبنانية.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة كونها تعيد إحياء جزء مهم من الذاكرة المشتركة بين البلدين، وتحديدًا الدور الذي لعبه الأسطول الإمبراطوري الروسي في حماية المجتمعات المسيحية في الشرق.وجاء هذا الحضور في أعقاب فترة من الاضطرابات الطائفية التي شهدها جبل لبنان.وقد ضحى عدد من أفراد طواقم هذه السفن بحياتهم أثناء تأدية واجبهم، ودُفنوا في بيروت. ولإعادة الرونق إلى النصب التذكاري للبارون بيستروم، الذي يعد شاهدًا على هذه الحقبة التاريخية، تم استدعاء المرمم الشهير من سان بطرسبورغ، أليكسي فيريتينيكوف، المعروف بخبرته في ترميم معالم تاريخية بارزة مثل كاتدرائيتي القديس إسحاق وقازان في روسيا.وقاد هذه الجهود جهاز الملحق العسكري في السفارة الروسية في لبنان بالتعاون الوثيق مع المنظمة الاجتماعية "لنتذكرهم جميعًا بالاسم".وشملت عملية البحث مراجعة دقيقة لأرشيفات وزارة الخارجية الروسية والأسطول البحري العسكري. كما تم عقد لقاءات مكثفة مع مؤرخين وممثلين عن رجال الدين لجمع أكبر قدر من المعلومات.ويعود تاريخ العلاقات اللبنانية الروسية إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث بدأت منذ عهد القيصر إيفان الرابع بتقديم الدعم لمسيحيي الشرق. كما شهدت العلاقات الدبلوماسية الرسمية تأسيسها في عام 1944، وكان الاتحاد السوفيتي من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال لبنان.إن ترميم هذا الأثر التاريخي لا يمثل مجرد تكريم للبحارة الروس، بل هو شهادة حية على فصل مهم من تاريخ العلاقات الروسية اللبنانية، وتأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه الذاكرة المشتركة للأجيال القادمة.منفذ الوليد... شريان حياة اقتصادي يربط العراق بسوريا من جديد

https://sarabic.ae/20250920/من-الحرب-إلى-اللوحة-معرض-زيتون-في-منزل-مهدم-بالجنوب-اللبناني-1105082137.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم, حصري