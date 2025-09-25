عربي
https://sarabic.ae/20250925/إعلام-إسرائيلي-انفجار-سيارة-في-تل-أبيب-ووقوع-جرحى-1105241670.html
إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب ووقوع جرحى
إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب ووقوع جرحى
سبوتنيك عربي
قالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن سيارة انفجرت في تل أبيب، ما أسفر عن إصابات. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T11:24+0000
2025-09-25T11:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101672718_0:70:1529:930_1920x0_80_0_0_0c3e95865641771ec6797531d6fb3ba4.jpg
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية.أما صحيفة "يسرائيل هيوم"، فتحدثت عن إصابة أحد الأشخاص (46 عاما) إثر انفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب.وقال "جهاز الإسعاف الإسرائيلي": "مسعفونا يقدمون العلاج لرجل أصيب بانفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب".وبحسب المعلومات الأولية، فإن انفجار تل أبيب يحمل بصمات جنائية.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250924/لحظة-انفجار-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-في-إيلات-الإسرائيلية-فيديو-1105216508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101672718_71:0:1430:1019_1920x0_80_0_0_e14493663c216a9b5a2f4b4a64bdf598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط

إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب ووقوع جرحى

11:24 GMT 25.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الأحد 15 يونيو/ حزيران 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الأحد 15 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
قالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن سيارة انفجرت في تل أبيب، ما أسفر عن إصابات.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية.
أما صحيفة "يسرائيل هيوم"، فتحدثت عن إصابة أحد الأشخاص (46 عاما) إثر انفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب.
وقال "جهاز الإسعاف الإسرائيلي": "مسعفونا يقدمون العلاج لرجل أصيب بانفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب".
وبحسب المعلومات الأولية، فإن انفجار تل أبيب يحمل بصمات جنائية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو
أمس, 17:03 GMT
وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
