إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب ووقوع جرحى

قالت "القناة 12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن سيارة انفجرت في تل أبيب، ما أسفر عن إصابات. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، ولم تقدم القناة تفاصيل إضافية.أما صحيفة "يسرائيل هيوم"، فتحدثت عن إصابة أحد الأشخاص (46 عاما) إثر انفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب.وقال "جهاز الإسعاف الإسرائيلي": "مسعفونا يقدمون العلاج لرجل أصيب بانفجار سيارة في شارع لاغوارديا في تل أبيب".وبحسب المعلومات الأولية، فإن انفجار تل أبيب يحمل بصمات جنائية.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.وأوضحت خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" أن فرقها نقلت المصابين إلى مستشفى يوسفتال في إيلات لتلقي العلاج.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 65 ألف فلسطيني ونحو 167 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
