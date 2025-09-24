https://sarabic.ae/20250924/لحظة-انفجار-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-في-إيلات-الإسرائيلية-فيديو-1105216508.html

لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الجيش، في بيان، أن المسيرة سقطت في منطقة إيلات بعد فشل محاولات اعتراضها باستخدام منظومة "القبة الحديدية". وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في الموقع، بينما أرسلت القوات الجوية مروحيات لنقل المصابين، بمن فيهم حالات خطيرة، إلى مستشفى وسط إسرائيل.من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية وإصابات جراء الحادث. وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش يحقق في كيفية تمكن المسيرة من اختراق أنظمة الدفاع الجوي والانفجار في منطقة مزدحمة، رغم إطلاق صاروخين اعتراضيين.وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات قبل الحادث، عقب رصد الطائرة القادمة من اليمن. وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

