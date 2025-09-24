عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250924/لحظة-انفجار-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-في-إيلات-الإسرائيلية-فيديو-1105216508.html
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح الجيش، في بيان، أن المسيرة سقطت في منطقة إيلات بعد فشل محاولات اعتراضها باستخدام منظومة "القبة الحديدية". وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في الموقع، بينما أرسلت القوات الجوية مروحيات لنقل المصابين، بمن فيهم حالات خطيرة، إلى مستشفى وسط إسرائيل.من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية وإصابات جراء الحادث. وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش يحقق في كيفية تمكن المسيرة من اختراق أنظمة الدفاع الجوي والانفجار في منطقة مزدحمة، رغم إطلاق صاروخين اعتراضيين.وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات قبل الحادث، عقب رصد الطائرة القادمة من اليمن. وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250920/قطر-تطالب-إسرائيل-باعتذار-علني-عن-الهجوم-في-الدوحة-كشرط-للعودة-إلى-الوساطة-1105077927.html
https://sarabic.ae/20250920/أنصار-الله-ردا-على-كاتس-أعيدوا-تشغيل-إيلات-قبل-الحديث-عن-رفع-علمكم-في-صنعاء-1105054003.html
غزة
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصًا بجروح متفاوتة.
وأوضح الجيش، في بيان، أن المسيرة سقطت في منطقة إيلات بعد فشل محاولات اعتراضها باستخدام منظومة "القبة الحديدية".
وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في الموقع، بينما أرسلت القوات الجوية مروحيات لنقل المصابين، بمن فيهم حالات خطيرة، إلى مستشفى وسط إسرائيل.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
اليمن.. جماعة "أنصار الله" تتوعد إسرائيل بـ "أقسى الضربات"
20 سبتمبر, 19:46 GMT
من جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية وإصابات جراء الحادث.
وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش يحقق في كيفية تمكن المسيرة من اختراق أنظمة الدفاع الجوي والانفجار في منطقة مزدحمة، رغم إطلاق صاروخين اعتراضيين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسن التحقق من صحتها بشكل مستقل، طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منتجعات إيلات قبل تحطمها، مما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان من موقع الانفجار.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت في إيلات قبل الحادث، عقب رصد الطائرة القادمة من اليمن.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
"أنصار الله" ردا على كاتس: أعيدوا تشغيل "إيلات" قبل الحديث عن رفع علمكم في صنعاء
20 سبتمبر, 06:13 GMT
وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلان الجماعة، أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و8 من وزرائها وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف اجتماعاً لها في صنعاء.
وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
