الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى
سبوتنيك عربي
2025-09-25T08:04+0000
2025-09-25T08:04+0000
2025-09-25T08:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080170085_0:85:1768:1080_1920x0_80_0_0_6ca46531511537299745b816d6d41d46.jpg
وذكر البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية موردوفيا أوقف نشاطًا غير قانوني لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة".وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق تلغرام مقابل مبلغ مالي.ووفقًا لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمرت المحكمة بالتحفظ على المشتبه به، فيما تستمر التحقيقات لتأكيد تورطه في جرائم أخرى.
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، عن اعتقال موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في موردوفيا، كان متورطا بنقل بيانات عن منشآت البنية التحتية الحيوية، ومعلومات عن ضابط شرطة لاغتياله.
وذكر البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية موردوفيا أوقف نشاطًا غير قانوني لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة".
وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق تلغرام مقابل مبلغ مالي.
وأردف البيان أن المواطن الموقوف نقل معلومات للعدو تتعلق بموظف في وزارة الداخلية لجمهورية موردوفيا، بهدف تدبير عملية اغتيال لاحقًا... وفتحت قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى).
ووفقًا لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمرت المحكمة بالتحفظ على المشتبه به، فيما تستمر التحقيقات لتأكيد تورطه في جرائم أخرى.