الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى

عربي
الكرملين: ندعم مبادرة ترامب لإنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية – عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-موظفا-بتهمة-الخيانة-العظمى-1105234045.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى
سبوتنيك عربي
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، عن اعتقال موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T08:04+0000
2025-09-25T08:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080170085_0:85:1768:1080_1920x0_80_0_0_6ca46531511537299745b816d6d41d46.jpg
وذكر البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية موردوفيا أوقف نشاطًا غير قانوني لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة".وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق تلغرام مقابل مبلغ مالي.ووفقًا لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمرت المحكمة بالتحفظ على المشتبه به، فيما تستمر التحقيقات لتأكيد تورطه في جرائم أخرى.دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250827/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-مخطط-تخريبي-بالقرب-من-مطار-إنغلز-العسكري-بمقاطعة-ساراتوف-1104177270.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080170085_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_f70d4fcec302a3fbc33f8a84580bf033.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل موظفا بتهمة الخيانة العظمى

08:04 GMT 25.09.2025
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© ЦОС ФСБ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، عن اعتقال موظف في شركة لتكنولوجيا المعلومات يعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في موردوفيا، كان متورطا بنقل بيانات عن منشآت البنية التحتية الحيوية، ومعلومات عن ضابط شرطة لاغتياله.
وذكر البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية موردوفيا أوقف نشاطًا غير قانوني لمواطن يبلغ من العمر 39 عامًا يشتبه في ارتكابه جريمة الخيانة".
وأشار البيان إلى أن المواطن الموقوف تواصل مع موظف يتبع للمديرية العامة للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقام بتزويده ببيانات عن البنية التحتية الحيوية للمنطقة عبر تطبيق تلغرام مقابل مبلغ مالي.
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
27 أغسطس, 06:53 GMT

وأردف البيان أن المواطن الموقوف نقل معلومات للعدو تتعلق بموظف في وزارة الداخلية لجمهورية موردوفيا، بهدف تدبير عملية اغتيال لاحقًا... وفتحت قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى).

ووفقًا لما ذكره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمرت المحكمة بالتحفظ على المشتبه به، فيما تستمر التحقيقات لتأكيد تورطه في جرائم أخرى.
دبابة "تي- 80" روسية تعطل تناوب القوات الأوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك – الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала