الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء

عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: سيناء ليست بديلاً لفلسطين.. القاهرة تسد الطرق أمام مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول: الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تحولا في الموقف الدولي من القضية
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250925/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-على-أهداف-لـأنصار-الله-في-صنعاء---عاجل-1105252299.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية شنت غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T13:43+0000
2025-09-25T14:08+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_0:184:1760:1173_1920x0_80_0_0_43f39f36cf42cc094eb422236a9521e8.jpg
وقال أدرعي في بيان إنه "من بين الأهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، بالإضافة إلى مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي"، على حد تعبيره.‏وأضاف أن الغارات "جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد دولة إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".‏واتهم بيان الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لـ"أنصار الله" بلعب "دور في الأنشطة الإرهابية ويسهم بشكل مباشر في الترويج للأنشطة العسكرية ضد دولة إسرائيل والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"، كما زعم أنه يعمل على "قمع معارضي النظام مستخدما السجون والتعذيب سلاحا".‏وبحسب البيان: "يستخدم النظام الحوثي المعسكرات التي تم استهدافها لتخزين وسائل قتالية ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".واختتم أدرعي بيانه بالتأكيد على أن ‏الجيش الإسرائيلي "سيعمل بقوة ضد الهجمات الحوثية المتكررة وسينفذ عمليات هجومية إضافية قريبًا ضد أنصار الله ويبقى مصممًا على مواصلة ضرب أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.
https://sarabic.ae/20250925/إعلام-إسرائيلي-انفجار-سيارة-في-تل-أبيب-ووقوع-جرحى-1105241670.html
https://sarabic.ae/20250924/لحظة-انفجار-طائرة-مسيرة-تابعة-لـأنصار-الله-في-إيلات-الإسرائيلية-فيديو-1105216508.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104270849_75:0:1639:1173_1920x0_80_0_0_05926da55e8af914ef043fe56c0a31c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء

13:43 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 14:08 GMT 25.09.2025)
© AP Photo / Stringerأشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
أشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية شنت غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء.
وقال أدرعي في بيان إنه "من بين الأهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، بالإضافة إلى مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي"، على حد تعبيره.
‏وأضاف أن الغارات "جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد دولة إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني المدمرة التي أصابها صاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الأحد 15 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
إعلام إسرائيلي: انفجار سيارة في تل أبيب ووقوع جرحى
11:24 GMT
‏واتهم بيان الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لـ"أنصار الله" بلعب "دور في الأنشطة الإرهابية ويسهم بشكل مباشر في الترويج للأنشطة العسكرية ضد دولة إسرائيل والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"، كما زعم أنه يعمل على "قمع معارضي النظام مستخدما السجون والتعذيب سلاحا".
‏وبحسب البيان: "يستخدم النظام الحوثي المعسكرات التي تم استهدافها لتخزين وسائل قتالية ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
لحظة انفجار طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" في إيلات الإسرائيلية... فيديو
أمس, 17:03 GMT
واختتم أدرعي بيانه بالتأكيد على أن ‏الجيش الإسرائيلي "سيعمل بقوة ضد الهجمات الحوثية المتكررة وسينفذ عمليات هجومية إضافية قريبًا ضد أنصار الله ويبقى مصممًا على مواصلة ضرب أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала