الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على أهداف لـ"أنصار الله" في صنعاء
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية شنت غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات
وقال أدرعي في بيان إنه "من بين الأهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، بالإضافة إلى مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي"، على حد تعبيره.وأضاف أن الغارات "جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد دولة إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".واتهم بيان الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لـ"أنصار الله" بلعب "دور في الأنشطة الإرهابية ويسهم بشكل مباشر في الترويج للأنشطة العسكرية ضد دولة إسرائيل والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"، كما زعم أنه يعمل على "قمع معارضي النظام مستخدما السجون والتعذيب سلاحا".وبحسب البيان: "يستخدم النظام الحوثي المعسكرات التي تم استهدافها لتخزين وسائل قتالية ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".واختتم أدرعي بيانه بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي "سيعمل بقوة ضد الهجمات الحوثية المتكررة وسينفذ عمليات هجومية إضافية قريبًا ضد أنصار الله ويبقى مصممًا على مواصلة ضرب أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أن عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية شنت غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في صنعاء.
وقال أدرعي في بيان إنه "من بين الأهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي، بالإضافة إلى مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الإرهاب الحوثي"، على حد تعبيره.
وأضاف أن الغارات "جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي
ضد دولة إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".
واتهم بيان الجيش الإسرائيلي جهاز الأمن والمخابرات التابعة لـ"أنصار الله" بلعب "دور في الأنشطة الإرهابية ويسهم بشكل مباشر في الترويج للأنشطة العسكرية ضد دولة إسرائيل والتي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط"، كما زعم أنه يعمل على "قمع معارضي النظام مستخدما السجون والتعذيب سلاحا".
وبحسب البيان: "يستخدم النظام الحوثي المعسكرات التي تم استهدافها لتخزين وسائل قتالية ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".
واختتم أدرعي بيانه بالتأكيد على أن الجيش الإسرائيلي "سيعمل بقوة ضد الهجمات الحوثية المتكررة وسينفذ عمليات هجومية إضافية قريبًا ضد أنصار الله ويبقى مصممًا على مواصلة ضرب أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل مهما بلغت المسافة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الأربعاء، بإصابة 20 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء هجوم بطائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" من اليمن على مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسعفين، أن الإصابات نجمت عن شظايا الطائرة المسيرة، حيث وُصفت حالة اثنين من المصابين بالخطيرة.