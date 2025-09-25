عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الذرة العالمي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثالث من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثالث من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثالث من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

13:03 GMT 25.09.2025 (تم التحديث: 14:04 GMT 25.09.2025)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
انطلقت، اليوم الخميس، أعمال اليوم الثالث من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الرئيس لفلسطيني محمود عباس، خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو: "ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة ليس عدوانًا فحسب، بل إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية".
وأضاف عباس: "ندين الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين إسرائيليين، واختطف بعضهم. لا مستقبل لحماس داخل السلطة الفلسطينية، وستُجبر هي والفصائل المسلحة الأخرى على إلقاء سلاحها".
وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جميع الدول على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكد الرئيس الفلسطيني على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ونحن مستعدون لتحمل كامل المسؤولية عن حكمه وتأمينه".
وفقا للرئيس الفلسطيني، فإنه "على حماس وباقي الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الواحدة وقوات أمن شرعية".
