بوتين يلتقي رئيس الوزراء الأرميني باشينيان في الكرملين
ترامب: قد أسمح لتركيا بشراء مقاتلات "إف -35"
ترامب: قد أسمح لتركيا بشراء مقاتلات "إف -35"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه قد يسمح لتركيا بشراء مقاتلات من طراز "إف -35"
وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "قد نفعل ذلك، نعم، لكن ليس بعد".
دونالد ترامب يصافح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
ترامب يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن تركيا "فورا"
16:29 GMT
وأمس الخميس، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا في البيت الأبيض، استعرضا خلاله ملفات ثنائية وإقليمية بارزة، من بينها التعاون العسكري، العلاقات التجارية، والصراع في أوكرانيا.
وقال الرئيس التركي إن زيارته إلى واشنطن تتيح "فرصة لمناقشة عدد من اتفاقيات الأسلحة المهمة"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن الجانبين سيواصلان بحث الملفات العالقة، وعلى رأسها التفاهمات العسكرية وصفقات التسليح.
من جانبه، أعلن ترامب أنه سيبحث مع أردوغان ملف طائرات "إف-16" إلى جانب مسألة الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "جزء من النقاش حول توسيع العلاقات التجارية بين البلدين". وأوضح أن واشنطن وأنقرة تعملان على "بلورة صفقات تجارية مهمة ستعود بالنفع على الجانبين".
يشار إلى أنه في عام 2017، وقّعت تركيا عقدًا مع روسيا لتوريد فوج كامل من منظومات الدفاع الجوي إس-400، التي تسلمتها في صيف وخريف عام 2019.
وطالبت الولايات المتحدة أنقرة بالتخلي عن المنظومات الروسية لصالح منظومة باتريوت الأمريكية، غير أن تركيا رفضت ذلك. وردًا على هذه الخطوة، استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج توريد أحدث مقاتلات"إف -35"، وفرضت عقوبات على قيادات في مجمع الصناعات الدفاعية التركي بموجب قانون CAATSA ("مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات").
كما ألغت الولايات المتحدة المذكرة المشتركة حول مشروع "إف -35" مع تركيا، وأعادت توقيعها مع الشركاء السبعة المتبقين في البرنامج: المملكة المتحدة، إيطاليا، هولندا، أستراليا، الدنمارك، كندا، والنرويج.
