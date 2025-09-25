https://sarabic.ae/20250925/ترامب-يعلن-استعداد-واشنطن-لرفع-العقوبات-عن-تركيا-فورا-1105260074.html

ترامب يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن تركيا "فورا"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على أنقرة "فورا" في حال سير المحادثات بشكل جيد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك... 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار ترامب إلى أن أردوغان يرغب في شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-35"، مؤكدا أن واشنطن ستناقش هذا الطلب "بجدية".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى العلاقات داخل حلف الناتو، واصفًا إياها بأنها "في أفضل حالاتها"، مع الإشارة إلى التزام جميع الدول الأعضاء بإنفاق نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.وفي الشأن الفلسطيني، أكد ترامب أن الجانبين أصبحا "قريبين جدا من التوصل إلى صفقة" بخصوص قطاع غزة، معربا عن الرغبة في "إطلاق سراح الرهائن".وكشف عن وجود ما يقرب من "20 رهينة على قيد الحياة بالإضافة إلى 38 جثة" في القطاع، مع التأكيد على هدف إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء "دفعة واحدة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما المشتركة للسلام الدولي.ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.

