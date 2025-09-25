https://sarabic.ae/20250925/ترامب-يعلن-استعداد-واشنطن-لرفع-العقوبات-عن-تركيا-فورا-1105260074.html
ترامب يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن تركيا "فورا"
ترامب يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن تركيا "فورا"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على أنقرة "فورا" في حال سير المحادثات بشكل جيد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T16:29+0000
2025-09-25T16:29+0000
2025-09-25T16:29+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_0:0:2767:1557_1920x0_80_0_0_8018cb607de4a91b19514a2b32048fbb.jpg
وأشار ترامب إلى أن أردوغان يرغب في شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-35"، مؤكدا أن واشنطن ستناقش هذا الطلب "بجدية".وتطرق الرئيس الأمريكي إلى العلاقات داخل حلف الناتو، واصفًا إياها بأنها "في أفضل حالاتها"، مع الإشارة إلى التزام جميع الدول الأعضاء بإنفاق نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.وفي الشأن الفلسطيني، أكد ترامب أن الجانبين أصبحا "قريبين جدا من التوصل إلى صفقة" بخصوص قطاع غزة، معربا عن الرغبة في "إطلاق سراح الرهائن".وكشف عن وجود ما يقرب من "20 رهينة على قيد الحياة بالإضافة إلى 38 جثة" في القطاع، مع التأكيد على هدف إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء "دفعة واحدة".وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما المشتركة للسلام الدولي.ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20250924/أردوغان-يعلن-تطلع-تركيا-لرفع-جميع-العقوبات-عن-سوريا-في-أقرب-وقت-1105226497.html
https://sarabic.ae/20250925/إعلام-موقف-ترامب-الجديد-حول-أوكرانيا-يحرج-أوروبا-1105239783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/08/1094602952_129:0:2588:1844_1920x0_80_0_0_f0b4d434ad41b4d00d3dcd9c99d1dabb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, رجب طيب أردوغان
ترامب يعلن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن تركيا "فورا"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على أنقرة "فورا" في حال سير المحادثات بشكل جيد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب استقباله في البيت الأبيض.
وأشار ترامب إلى أن أردوغان يرغب في شراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز "إف-35"، مؤكدا أن واشنطن ستناقش هذا الطلب "بجدية".
وتطرق الرئيس الأمريكي إلى العلاقات
داخل حلف الناتو، واصفًا إياها بأنها "في أفضل حالاتها"، مع الإشارة إلى التزام جميع الدول الأعضاء بإنفاق نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد ترامب أن الجانبين أصبحا "قريبين جدا من التوصل إلى صفقة" بخصوص قطاع غزة، معربا عن الرغبة في "إطلاق سراح الرهائن".
وكشف عن وجود ما يقرب من "20 رهينة على قيد الحياة بالإضافة إلى 38 جثة" في القطاع، مع التأكيد على هدف إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء "دفعة واحدة".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثقته في أن لقاءه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن، سيسهم في إنهاء الحروب والصراعات في المنطقة، في إطار رؤيتهما المشتركة للسلام الدولي.
ونقلت وكالة
"الأناضول" عن أردوغان تدوينة قال فيها: "سنناقش خلال اللقاء الذي سنعقده في البيت الأبيض مع نظيري وصديقي الموقر الرئيس ترامب، العديد من القضايا، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والصناعات الدفاعية، مع حليفتنا الولايات المتحدة، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية شاملة".
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته في أن "اللقاء سيعزز التعاون بين البلدين بشكل أكبر، في إطار رؤيتنا المشتركة للسلام الدولي"، على حد تعبيره.