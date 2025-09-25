https://sarabic.ae/20250925/سيارتو-بلغاريا-لا-تزال-دولة-عبور-موثوقة-للغاز-الروسي-إلى-المجر-1105261706.html
سيارتو: بلغاريا لا تزال دولة عبور موثوقة للغاز الروسي إلى المجر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، عقب محادثة هاتفية، مع وزير الطاقة البلغاري زيكو ستانكوف، بأن بلغاريا لا تزال دولة عبور موثوقة للغاز الروسي إلى المجر. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال سيارتو، على قناة "إم وان" التلفزيونية: "اتصلت بصديقي زيكو ستانكوف، وزير الطاقة البلغاري، وسألته عن موقفهم الحالي. فأكد لي أن بلغاريا ستظل شريكا موثوقا به، فيما يتعلق بنقل الغاز الروسي إلى المجر، وأنها لن تضع المجر في موقف صعب".وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري غيرغيلي غولياس، بأن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف هنغاريا نحو 10 مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.وتابع: "وهذا يعني، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف 10 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن ضمان أمن الطاقة بأي حال من الأحوال".
وقال سيارتو، على قناة "إم وان" التلفزيونية: "اتصلت بصديقي زيكو ستانكوف، وزير الطاقة البلغاري، وسألته عن موقفهم الحالي. فأكد لي أن بلغاريا ستظل شريكا موثوقا به، فيما يتعلق بنقل الغاز الروسي إلى المجر، وأنها لن تضع المجر في موقف صعب".
وأكد سيارتو أن الخطة التي وضعتها المفوضية الأوروبية، لقطع مصادر الطاقة الروسية عن دول الاتحاد الأوروبي "مروعة" تماما، لكنها "ما زالت مجرد اقتراح؛ لم يُتخذ قرار بشأنها بعد، والمناقشات جارية".
وأعلن مدير مكتب رئيس الوزراء المجري غيرغيلي غولياس، بأن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف هنغاريا نحو 10 مليارات دولار، وسيؤدي إلى خسارة تزيد عن 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال غولياس في إحاطة صحفية، اليوم الخميس: "وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن التخلي الكامل عن الغاز الروسي سيكون له الأثر الأكبر على المجر، وقد تتكبد البلاد خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تتجاوز 4 في المئة".
وتابع: "وهذا يعني، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، أن التخلي عن الغاز الروسي سيكلف 10 مليارات دولار، وبالتالي لا يمكن ضمان أمن الطاقة بأي حال من الأحوال".