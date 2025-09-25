علماء روس يبتكرون خوارزمية تسرع اكتشاف الأدوية لما يصل إلى ألف ضعف

عربي
ويشبه تطوير دواء فعال البحث عن إبرة في كومة قش بين ملايين المركبات الكيميائية المحتملة، وفقًا لباحثين في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية.ويقول علماء الجامعة، إن النهج الذي اقترحوه يعمل كمغناطيس قوي، إذ يسمح بالتخلص السريع من الخيارات غير الواعدة، واختيار عدد قليل من الخيارات المرشحة لإجراء المزيد من الاختبارات التجريبية.وأوضح مؤلفو الدراسة أن الخوارزمية الجديدة، القائمة على أدوات المعلوماتية الحيوية، تتنبأ بالعمليات الخلوية التي قد تؤثر عليها بناءً على التركيب الكيميائي للمركب، ويزعمون أن هذا النهج يمكن أن يقلل من وقت وتكلفة المرحلة الأولية لتطوير الدواء بنسبة 30-40% على الأقل، مع تركيز الجهود على الجزيئات الواعدة.وصرح إيغور خلوسوف، رئيس مختبر تقنيات الخلايا والموائع الدقيقة في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية: "تكمن ميزة وحداثة نهجنا في شموليته وسهولة الوصول إليه. فنحن لا نكتفي بالتنبؤ بما إذا كانت مادة ما سترتبط بهدف واحد، بل نحلل تأثيرها العالمي المحتمل على جميع أجهزة الجسم دفعة واحدة، ونحدد المسارات الجينية التي تنشطها أو تعطلها".ويؤكد متخصصو الجامعة أن تطويرهم له أهمية عملية مزدوجة، أولاً، يُحسّن اختيار الجزيئات الطبية والبيولوجية الواعدة.ووفقاً للعلماء، على الرغم من أن تصميم الأدوية بمساعدة الحاسوب مجالٌ سريع التطور عالمياً، إلا أن العديد من الأنظمة المماثلة تتطلب قوة حاسوبية هائلة.وأوضح مؤلفو الدراسة أن ميزة الخوارزمية التي طُوّرت في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، تكمن في استنادها إلى قواعد بيانات ومحركات بحث مفتوحة. وهذا ما يجعل هذه الطريقة سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة.علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم
طور علماء في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، خوارزمية جديدة يمكن أن تُسرع البحث عن أدوية جديدة وجزيئات نشطة بيولوجيا بمقدار 100-1000 مرة، مع خفض تكلفة العملية أيضا.
ويشبه تطوير دواء فعال البحث عن إبرة في كومة قش بين ملايين المركبات الكيميائية المحتملة، وفقًا لباحثين في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية.
ويقول علماء الجامعة، إن النهج الذي اقترحوه يعمل كمغناطيس قوي، إذ يسمح بالتخلص السريع من الخيارات غير الواعدة، واختيار عدد قليل من الخيارات المرشحة لإجراء المزيد من الاختبارات التجريبية.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن الخوارزمية الجديدة، القائمة على أدوات المعلوماتية الحيوية، تتنبأ بالعمليات الخلوية التي قد تؤثر عليها بناءً على التركيب الكيميائي للمركب، ويزعمون أن هذا النهج يمكن أن يقلل من وقت وتكلفة المرحلة الأولية لتطوير الدواء بنسبة 30-40% على الأقل، مع تركيز الجهود على الجزيئات الواعدة.
بقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
مجتمع
علماء روس يزرعون غرسات عصبية في الأبقار لزيادة إنتاج الحليب
23 سبتمبر, 12:22 GMT
ويزيد استخدام هذه الطريقة من كفاءة البحث بمقدار 100-1000 مرة مقارنةً بالبحث العشوائي عن المتغيرات، وتتجاوز دقة تنبؤات النموذج 86%.
وصرح إيغور خلوسوف، رئيس مختبر تقنيات الخلايا والموائع الدقيقة في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية: "تكمن ميزة وحداثة نهجنا في شموليته وسهولة الوصول إليه. فنحن لا نكتفي بالتنبؤ بما إذا كانت مادة ما سترتبط بهدف واحد، بل نحلل تأثيرها العالمي المحتمل على جميع أجهزة الجسم دفعة واحدة، ونحدد المسارات الجينية التي تنشطها أو تعطلها".
ويؤكد متخصصو الجامعة أن تطويرهم له أهمية عملية مزدوجة، أولاً، يُحسّن اختيار الجزيئات الطبية والبيولوجية الواعدة.

ثانياً، يسهم في تطوير الطب الشخصي، إذ يسمح بالتنبؤ بالاستجابات الجزيئية والجينية الفردية للخلايا للمادة قيد التطوير.

الكبد الدهني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
علماء يكتشفون علاقة الكحول بمرض الكبد الدهني
20 سبتمبر, 22:05 GMT
ووفقاً للعلماء، على الرغم من أن تصميم الأدوية بمساعدة الحاسوب مجالٌ سريع التطور عالمياً، إلا أن العديد من الأنظمة المماثلة تتطلب قوة حاسوبية هائلة.
وأوضح مؤلفو الدراسة أن ميزة الخوارزمية التي طُوّرت في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، تكمن في استنادها إلى قواعد بيانات ومحركات بحث مفتوحة. وهذا ما يجعل هذه الطريقة سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة.
علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم
