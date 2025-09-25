https://sarabic.ae/20250925/علماء-روس-يبتكرون-خوارزمية-تسرع-اكتشاف-الأدوية-لما-يصل-إلى-ألف-ضعف-1105231273.html

علماء روس يبتكرون خوارزمية تسرع اكتشاف الأدوية لما يصل إلى ألف ضعف

طور علماء في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، خوارزمية جديدة يمكن أن تُسرع البحث عن أدوية جديدة وجزيئات نشطة بيولوجيا بمقدار 100-1000 مرة، مع خفض تكلفة العملية...

ويشبه تطوير دواء فعال البحث عن إبرة في كومة قش بين ملايين المركبات الكيميائية المحتملة، وفقًا لباحثين في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية.ويقول علماء الجامعة، إن النهج الذي اقترحوه يعمل كمغناطيس قوي، إذ يسمح بالتخلص السريع من الخيارات غير الواعدة، واختيار عدد قليل من الخيارات المرشحة لإجراء المزيد من الاختبارات التجريبية.وأوضح مؤلفو الدراسة أن الخوارزمية الجديدة، القائمة على أدوات المعلوماتية الحيوية، تتنبأ بالعمليات الخلوية التي قد تؤثر عليها بناءً على التركيب الكيميائي للمركب، ويزعمون أن هذا النهج يمكن أن يقلل من وقت وتكلفة المرحلة الأولية لتطوير الدواء بنسبة 30-40% على الأقل، مع تركيز الجهود على الجزيئات الواعدة.وصرح إيغور خلوسوف، رئيس مختبر تقنيات الخلايا والموائع الدقيقة في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية: "تكمن ميزة وحداثة نهجنا في شموليته وسهولة الوصول إليه. فنحن لا نكتفي بالتنبؤ بما إذا كانت مادة ما سترتبط بهدف واحد، بل نحلل تأثيرها العالمي المحتمل على جميع أجهزة الجسم دفعة واحدة، ونحدد المسارات الجينية التي تنشطها أو تعطلها".ويؤكد متخصصو الجامعة أن تطويرهم له أهمية عملية مزدوجة، أولاً، يُحسّن اختيار الجزيئات الطبية والبيولوجية الواعدة.ووفقاً للعلماء، على الرغم من أن تصميم الأدوية بمساعدة الحاسوب مجالٌ سريع التطور عالمياً، إلا أن العديد من الأنظمة المماثلة تتطلب قوة حاسوبية هائلة.وأوضح مؤلفو الدراسة أن ميزة الخوارزمية التي طُوّرت في جامعة سيبيريا الطبية الحكومية، تكمن في استنادها إلى قواعد بيانات ومحركات بحث مفتوحة. وهذا ما يجعل هذه الطريقة سهلة المنال وفعالة من حيث التكلفة.علماء روس يطورون طريقة لتحسين إنتاج الألومنيوم

