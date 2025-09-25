https://sarabic.ae/20250925/مساعد-الرئيس-الروسي-يعلق-على-قنوات-التواصل-مع-واشنطن--1105269024.html
مساعد الرئيس الروسي يعلق على قنوات التواصل مع واشنطن
مساعد الرئيس الروسي يعلق على قنوات التواصل مع واشنطن
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه بالإضافة إلى التصريحات العلنية، هناك اتصالات عبر قنوات مغلقة مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تصريحات واشنطن لموسكو.
وصرح أوشاكوف لصحفي "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردًا على سؤال حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في ظل تضارب تصريحات واشنطن: "كما تعلمون، هناك تصريحات علنية، وهناك اتصالات عبر قنوات مغلقة".وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.
مساعد الرئيس الروسي يعلق على قنوات التواصل مع واشنطن
صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأنه بالإضافة إلى التصريحات العلنية، هناك اتصالات عبر قنوات مغلقة مع الولايات المتحدة، وذلك تعليقا على تصريحات واشنطن لموسكو.
وصرح أوشاكوف لصحفي "روسيا 1"، بافيل زاروبين، ردًا على سؤال حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة في ظل تضارب تصريحات واشنطن: "كما تعلمون، هناك تصريحات علنية، وهناك اتصالات عبر قنوات مغلقة".
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن روسيا تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر القنوات كافة، مشيرا إلى أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن.
وقال لافروف خلال مقابلة: "نعم، نريد أن نحافظ على الحوار الذي أقيم بين الرئيسين، وبين وزراء الخارجية، ومن خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى الرغبة نفسها من الجانب الأمريكي".
وأشار لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، ويركز على النتائج و"الصفقات"، لكن "الدولة العميقة" تعيقه.