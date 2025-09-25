"إسكي كيرمن"... مشاهد غامضة من داخل مدينة الكهوف الروسية

عربي
08:46 GMT 25.09.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور جميلة لمدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم، وهي حصن من العصور الوسطى تقع في الجزء الجنوبي الغربي من شبه جزيرة القرم، على بعد 14 كم جنوب مدينة باختشيساراي.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يركبون الخيل في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

سياح يركبون الخيل في مدينة الكهوف &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يركبون الخيل في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

مدينة الكهوف &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

سياح في مدينة الكهوف &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سائحة تستكشف أحد الكهوف في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

سائحة تستكشف أحد الكهوف في مدينة &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائحة تستكشف أحد الكهوف في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يستكشفون كهوف مدينة "إسكي كيرمن".

سياح يستكشفون كهوف مدينة &quot;إسكي كيرمن&quot;. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يستكشفون كهوف مدينة "إسكي كيرمن".

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يلتقطون صورا أمام مدخل أحد الكهوف في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

سياح يلتقطون صورا أمام مدخل أحد الكهوف في مدينة &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يلتقطون صورا أمام مدخل أحد الكهوف في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يتجولون بين كهوف مدينة "إسكي كيرمن".

سياح يتجولون بين كهوف مدينة &quot;إسكي كيرمن&quot;. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يتجولون بين كهوف مدينة "إسكي كيرمن".

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سحلية القرم في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن".

سحلية القرم في مدينة الكهوف &quot;إسكي كيرمن&quot;. - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سحلية القرم في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن".

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سائح يقف على مدخل أحد الكهوف في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن".

سائح يقف على مدخل أحد الكهوف في مدينة الكهوف &quot;إسكي كيرمن&quot;. - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائح يقف على مدخل أحد الكهوف في مدينة الكهوف "إسكي كيرمن".

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

سياح يتسلقون الجبال في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

سياح يتسلقون الجبال في مدينة &quot;إسكي كيرمن&quot; في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح يتسلقون الجبال في مدينة "إسكي كيرمن" في شبه جزيرة القرم.

