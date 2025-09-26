https://sarabic.ae/20250926/إسلامي-لـسبوتنيك-إيران-متمسكة-بالحوار-وعلى-واشنطن-إظهار-إرادة-حقيقية-فيديو-1105308139.html

إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو

إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على هامش منتدى الأسبوع الذري الدولي في موسكو، أن على الولايات المتحدة أن تُثبت... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T16:48+0000

2025-09-26T16:48+0000

2025-09-26T16:48+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg

وأضاف إسلامي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "المهم هو أن المفاوضات هي حوار واتفاق، وإذا أعلنت منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون هذا أو ذاك، فهي ليست مفاوضات. للمفاوضات أجندة، حيث يجري الحوار، ويُتخذ قرار مشترك بناءً على نهج متوازن ومتناسب وعادل".وأضاف إسلامي أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك، إذا أعلن أحدهم شيئًا، فعليه أن يُظهر إرادته واستعداده للقيام بذلك.وحول الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال: "إذا لم يُدينوا، فكيف يُمكن الوثوق بهم؟ هذا يهم أمننا القومي. قانون برلماننا يضمن الأمن، ولكن الوكالة مُلزمة قانونًا بإدانة هذه الهجمات. أرسلنا رسالة رسمية وأبلغنا الوكالة. ووفقًا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، أبلغنا بالأمر، وكان ينبغي على الوكالة الإقرار به وإدانته، وعدم الإدانة يُشير إلى انعدام الثقة".وأشار إسلامي إلى أن "قانون برلماننا واضح، ولن يُستأنف هذا التعاون ما لم تُلبَّ شروطه. كما وضعت وزارة خارجيتنا شروطًا، ويجب أن تستند المفاوضات التي أجرتها والاتفاق الذي توصلت إليه مع الوكالة إلى هذه الشروط؛ ويجب اتباعها واستخدامها كأساس لعملها".

https://sarabic.ae/20250926/بقيمة-25-مليار-دولار-إيران-وروسيا-توقعان-اتفاقا-لبناء-4-وحدات-للطاقة-النووية-1105293796.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم