إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/إسلامي-لـسبوتنيك-إيران-متمسكة-بالحوار-وعلى-واشنطن-إظهار-إرادة-حقيقية-فيديو-1105308139.html
إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو
إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على هامش منتدى الأسبوع الذري الدولي في موسكو، أن على الولايات المتحدة أن تُثبت... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T16:48+0000
2025-09-26T16:48+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_0b28d7ed0856e2927ccc78cb58e57f99.jpg
وأضاف إسلامي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "المهم هو أن المفاوضات هي حوار واتفاق، وإذا أعلنت منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون هذا أو ذاك، فهي ليست مفاوضات. للمفاوضات أجندة، حيث يجري الحوار، ويُتخذ قرار مشترك بناءً على نهج متوازن ومتناسب وعادل".وأضاف إسلامي أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك، إذا أعلن أحدهم شيئًا، فعليه أن يُظهر إرادته واستعداده للقيام بذلك.وحول الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال: "إذا لم يُدينوا، فكيف يُمكن الوثوق بهم؟ هذا يهم أمننا القومي. قانون برلماننا يضمن الأمن، ولكن الوكالة مُلزمة قانونًا بإدانة هذه الهجمات. أرسلنا رسالة رسمية وأبلغنا الوكالة. ووفقًا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، أبلغنا بالأمر، وكان ينبغي على الوكالة الإقرار به وإدانته، وعدم الإدانة يُشير إلى انعدام الثقة".وأشار إسلامي إلى أن "قانون برلماننا واضح، ولن يُستأنف هذا التعاون ما لم تُلبَّ شروطه. كما وضعت وزارة خارجيتنا شروطًا، ويجب أن تستند المفاوضات التي أجرتها والاتفاق الذي توصلت إليه مع الوكالة إلى هذه الشروط؛ ويجب اتباعها واستخدامها كأساس لعملها".
https://sarabic.ae/20250926/بقيمة-25-مليار-دولار-إيران-وروسيا-توقعان-اتفاقا-لبناء-4-وحدات-للطاقة-النووية-1105293796.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

إسلامي لـ"سبوتنيك": إيران متمسكة بالحوار.. وعلى واشنطن إظهار إرادة حقيقية... فيديو

16:48 GMT 26.09.2025
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
تابعنا عبر
حصري
أكد محمد إسلامي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على هامش منتدى الأسبوع الذري الدولي في موسكو، أن على الولايات المتحدة أن تُثبت استعدادها للحوار.
وأضاف إسلامي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن "المهم هو أن المفاوضات هي حوار واتفاق، وإذا أعلنت منذ البداية أن نتيجة المفاوضات يجب أن تكون هذا أو ذاك، فهي ليست مفاوضات. للمفاوضات أجندة، حيث يجري الحوار، ويُتخذ قرار مشترك بناءً على نهج متوازن ومتناسب وعادل".
وأضاف إسلامي أن هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لذلك، إذا أعلن أحدهم شيئًا، فعليه أن يُظهر إرادته واستعداده للقيام بذلك.
وحول الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، قال: "إذا لم يُدينوا، فكيف يُمكن الوثوق بهم؟ هذا يهم أمننا القومي. قانون برلماننا يضمن الأمن، ولكن الوكالة مُلزمة قانونًا بإدانة هذه الهجمات. أرسلنا رسالة رسمية وأبلغنا الوكالة. ووفقًا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام الضمانات، أبلغنا بالأمر، وكان ينبغي على الوكالة الإقرار به وإدانته، وعدم الإدانة يُشير إلى انعدام الثقة".
بناء محطة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
بقيمة 25 مليار دولار... إيران وروسيا توقعان اتفاقا لبناء 4 وحدات للطاقة النووية
12:04 GMT
وأشار إسلامي إلى أن "قانون برلماننا واضح، ولن يُستأنف هذا التعاون ما لم تُلبَّ شروطه. كما وضعت وزارة خارجيتنا شروطًا، ويجب أن تستند المفاوضات التي أجرتها والاتفاق الذي توصلت إليه مع الوكالة إلى هذه الشروط؛ ويجب اتباعها واستخدامها كأساس لعملها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала