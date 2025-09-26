https://sarabic.ae/20250926/بقيمة-25-مليار-دولار-إيران-وروسيا-توقعان-اتفاقا-لبناء-4-وحدات-للطاقة-النووية-1105293796.html
بقيمة 25 مليار دولار... إيران وروسيا توقعان اتفاقا لبناء 4 وحدات للطاقة النووية
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن موسكو وطهران وقّعتا اتفاقية لبناء أربع وحدات للطاقة النووية بقيمة 25 مليار دولار. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان المنظمة، نشر عبر قناتها على "تلغرام": "وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار بين مؤسسة " إيران هرمز" ومؤسسة روساتوم (الحكومية الروسية) لبناء أربع وحدات طاقة نووية حديثة من الجيل الثالث في مقاطعة سيريك في هرمزغان (جنوبي إيران)".وخلال حفل التوقيع، أعلن أن قدرة كل وحدة ستبلغ نحو 1255 ميغاواط، وأن إجمالي قدرة الوحدات الأربع مجتمعة ستبلغ 5020 ميغاواط.وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقًا، عن خطط لبناء محطة هرمز النووية، التي تتكون من أربع وحدات بطاقة إجمالية تبلغ نحو 5000 ميغاواط، جنوبي البلاد. وأعلن نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الأربعاء الماضي، أن إيران تعتزم الانتقال إلى مرحلة تصميم وتجهيز محطة هرمز النووية الجديدة، التي بدأ بناؤها، في فبراير/ شباط 2024.وتمتلك إيران محطة طاقة نووية واحدة عاملة فقط، في بوشهر، ويجري بناؤها بمساعدة روسية. وقد تم ربط الوحدة الأولى من المحطة، التي اكتمل بناؤها بمشاركة روسية، بالشبكة الكهربائية الوطنية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2011. ويجري حاليًا بناء المرحلة الثانية من المحطة، والتي ستشمل وحدتين للطاقة.في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وقّعت روسيا وإيران سلسلة من الوثائق في موسكو لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفتح المجال أمام بناء ثماني وحدات طاقة نووية عالية الطاقة في إيران باستخدام التكنولوجيا الروسية.خامنئي: طهران لا تحتاج إلى أسلحة نوويةغروسي: المفاوضات مع إيران تمر بمنعطف صعب
وجاء في بيان المنظمة، نشر عبر قناتها على "تلغرام": "وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار بين مؤسسة " إيران هرمز" ومؤسسة روساتوم (الحكومية الروسية) لبناء أربع وحدات طاقة نووية حديثة من الجيل الثالث في مقاطعة سيريك في هرمزغان (جنوبي إيران)".
وخلال حفل التوقيع، أعلن أن قدرة كل وحدة ستبلغ نحو 1255 ميغاواط، وأن إجمالي قدرة الوحدات الأربع مجتمعة ستبلغ 5020 ميغاواط.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقًا، عن خطط لبناء محطة هرمز النووية، التي تتكون من أربع وحدات بطاقة إجمالية تبلغ نحو 5000 ميغاواط، جنوبي البلاد. وأعلن نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الأربعاء الماضي، أن إيران تعتزم الانتقال إلى مرحلة تصميم وتجهيز محطة هرمز النووية الجديدة
، التي بدأ بناؤها، في فبراير/ شباط 2024.
وفي اليوم نفسه، وقّعت روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطة طاقة نووية صغيرة في إيران، وأفاد المكتب الصحفي لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الطرفين سيوقعان عقود تصميم وبناء محطة الطاقة النووية الصغيرة تنفيذًا لهذه المذكرة.
وتمتلك إيران محطة طاقة نووية
واحدة عاملة فقط، في بوشهر، ويجري بناؤها بمساعدة روسية. وقد تم ربط الوحدة الأولى من المحطة، التي اكتمل بناؤها بمشاركة روسية، بالشبكة الكهربائية الوطنية الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 2011. ويجري حاليًا بناء المرحلة الثانية من المحطة، والتي ستشمل وحدتين للطاقة.
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وقّعت روسيا وإيران سلسلة من الوثائق في موسكو لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفتح المجال أمام بناء ثماني وحدات طاقة نووية عالية الطاقة في إيران باستخدام التكنولوجيا الروسية.