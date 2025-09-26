تشاد تنهي صراعا حول مناجم الذهب باتفاق مع متمردين

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/تشاد-تنهي-صراعا-حول-مناجم-الذهب-باتفاق-مع-متمردين-1105294393.html
تشاد تنهي صراعا حول مناجم الذهب باتفاق مع متمردين
تشاد تنهي صراعا حول مناجم الذهب باتفاق مع متمردين
سبوتنيك عربي
توصلت الحكومة التشادية إلى اتفاق سلام مع ميليشيا متمردة في مدينة تيبستي الحدودية مع ليبيا، لتنهي سنوات من الصراع المرتبط باستغلال مناجم الذهب. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T12:20+0000
2025-09-26T12:21+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تشاد
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/12/1050186626_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_aa03601f154ed70e96e177891cc919e7.jpg
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق يمثل عودة السلام بشكل نهائي إلى (مدينة) ميسكي بمدينة تيبستي وكامل ولاية تيبستي، بعد توقيع آخر مجموعة منشقة على الوثيقة.وينص الاتفاق الذي وقعه وسيط الحكومة التشادية، صالح كبزابو، على عفو عام عن أفراد قوات الدفاع الذاتي بمدينة تيبستي والأمن التشادية والمقاتلين المتمردين الذين شاركوا في الاشتباكات خلال الفترة 2019-2020.ويأتي هذا في وقت يجرى أيضا دمج أعضاء لجنة الدفاع في الجيش أو الشرطة التشادية بعد فترة من التدريب، فيما يمنع الاتفاق دخول الطرفين في مواجهات عسكرية مباشرة، خاصة أن عناصر من "الدفاع الذاتي" في تيبستي قاموا بنشر قناصين في الطرق الرئيسة للمنطقة لتأمين مداخل ميسكي لمنع تقدم الجيش التشادي الذي كان قد وصل إلى تخوم الموقع.وجرى اتخاذ خطوة أخرى نحو ترسيخ السلام في ولاية تيبستي مع تسليم مجموعات "الدفاع الذاتي"، أمس الخميس، جميع الحواجز التي كانت تسيطر عليها لقوات الدفاع والأمن التشادية. ويشار إلى أن منطقة ميسكي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن برداي، عاصمة ولاية تيبستي، تقع تحت حماية عدة مجموعات متمردة، مما منع الدولة التشادية من الوصول إليها لغرض استغلال الذهب.وفي العام 2018، اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه سرعان ما انهار وظلت المنطقة بمثابة بؤرة توتر بين الحين والآخر.
https://sarabic.ae/20250802/ليبيا-وتشاد-تناقشان-إعادة-فتح-الحدود-وتعزيز-التنسيق-الأمني-لمكافحة-الهجرة-والتهريب-1103304196.html
أخبار تشاد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/12/1050186626_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_e1e9b79082da7d44889c8fa91775945c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, العالم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تشاد, العالم, الأخبار

تشاد تنهي صراعا حول مناجم الذهب باتفاق مع متمردين

12:20 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.09.2025)
© Photo / pixabay/PIX1861قطعة ذهب خام طبيعية
قطعة ذهب خام طبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Photo / pixabay/PIX1861
تابعنا عبر
توصلت الحكومة التشادية إلى اتفاق سلام مع ميليشيا متمردة في مدينة تيبستي الحدودية مع ليبيا، لتنهي سنوات من الصراع المرتبط باستغلال مناجم الذهب.
وذكرت بوابة الوسط، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق يمثل عودة السلام بشكل نهائي إلى (مدينة) ميسكي بمدينة تيبستي وكامل ولاية تيبستي، بعد توقيع آخر مجموعة منشقة على الوثيقة.
بنغازي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ليبيا وتشاد تناقشان إعادة فتح الحدود وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة الهجرة والتهريب
2 أغسطس, 14:31 GMT
وينص الاتفاق الذي وقعه وسيط الحكومة التشادية، صالح كبزابو، على عفو عام عن أفراد قوات الدفاع الذاتي بمدينة تيبستي والأمن التشادية والمقاتلين المتمردين الذين شاركوا في الاشتباكات خلال الفترة 2019-2020.
ويأتي هذا في وقت يجرى أيضا دمج أعضاء لجنة الدفاع في الجيش أو الشرطة التشادية بعد فترة من التدريب، فيما يمنع الاتفاق دخول الطرفين في مواجهات عسكرية مباشرة، خاصة أن عناصر من "الدفاع الذاتي" في تيبستي قاموا بنشر قناصين في الطرق الرئيسة للمنطقة لتأمين مداخل ميسكي لمنع تقدم الجيش التشادي الذي كان قد وصل إلى تخوم الموقع.
وجرى اتخاذ خطوة أخرى نحو ترسيخ السلام في ولاية تيبستي مع تسليم مجموعات "الدفاع الذاتي"، أمس الخميس، جميع الحواجز التي كانت تسيطر عليها لقوات الدفاع والأمن التشادية.
ويشار إلى أن منطقة ميسكي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن برداي، عاصمة ولاية تيبستي، تقع تحت حماية عدة مجموعات متمردة، مما منع الدولة التشادية من الوصول إليها لغرض استغلال الذهب.
وفي العام 2018، اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه سرعان ما انهار وظلت المنطقة بمثابة بؤرة توتر بين الحين والآخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала