توصلت الحكومة التشادية إلى اتفاق سلام مع ميليشيا متمردة في مدينة تيبستي الحدودية مع ليبيا، لتنهي سنوات من الصراع المرتبط باستغلال مناجم الذهب.
تشاد تنهي صراعا حول مناجم الذهب باتفاق مع متمردين
12:20 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 12:21 GMT 26.09.2025)
توصلت الحكومة التشادية إلى اتفاق سلام مع ميليشيا متمردة في مدينة تيبستي الحدودية مع ليبيا، لتنهي سنوات من الصراع المرتبط باستغلال مناجم الذهب.
وذكرت بوابة
الوسط، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق يمثل عودة السلام بشكل نهائي إلى (مدينة) ميسكي بمدينة تيبستي وكامل ولاية تيبستي، بعد توقيع آخر مجموعة منشقة على الوثيقة.
وينص الاتفاق الذي وقعه وسيط الحكومة التشادية، صالح كبزابو، على عفو عام عن أفراد قوات الدفاع الذاتي بمدينة تيبستي والأمن التشادية والمقاتلين المتمردين الذين شاركوا في الاشتباكات خلال الفترة 2019-2020.
ويأتي هذا في وقت يجرى أيضا دمج أعضاء لجنة الدفاع في الجيش أو الشرطة التشادية بعد فترة من التدريب، فيما يمنع الاتفاق دخول الطرفين في مواجهات عسكرية مباشرة، خاصة أن عناصر من "الدفاع الذاتي" في تيبستي قاموا بنشر قناصين في الطرق الرئيسة للمنطقة لتأمين مداخل ميسكي لمنع تقدم الجيش التشادي الذي كان قد وصل إلى تخوم الموقع.
وجرى اتخاذ خطوة أخرى نحو ترسيخ السلام في ولاية تيبستي
مع تسليم مجموعات "الدفاع الذاتي"، أمس الخميس، جميع الحواجز التي كانت تسيطر عليها لقوات الدفاع والأمن التشادية.
ويشار إلى أن منطقة ميسكي، التي تبعد نحو 200 كيلومتر عن برداي، عاصمة ولاية تيبستي، تقع تحت حماية عدة مجموعات متمردة، مما منع الدولة التشادية من الوصول إليها لغرض استغلال الذهب.
وفي العام 2018، اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية
، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه سرعان ما انهار وظلت المنطقة بمثابة بؤرة توتر بين الحين والآخر.