وزير تشادي يكشف لـ"سبوتنيك" الخطوات المرتقبة بعد توقيع "اتفاق السلام" مع إقليم تيبستي
وزير تشادي يكشف لـ"سبوتنيك" الخطوات المرتقبة بعد توقيع "اتفاق السلام" مع إقليم تيبستي
وقّعت الحكومة التشادية ولجنة الدفاع الذاتي في ميسكي في منطقة "تيبستي" أقصى شمالي البلاد، الحدودية اتفاق سلام جديد يدفع نحو إنهاء الصراع في المنطقة وإطلاق...
حصري
مصر
غزة
لبنان
أخبار الشرق الأوسط
أخبار سوريا اليوم
ويهدف الاتفاق الموقع بين الحكومة التشادية واللجنة الشعبية لما يسمى بـ"ديفا الوطن" في ميسكي، وهي لجنة الدفاع الذاتي، اتفاقية "سلام تاريخي" تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية في ولاية تيبستي، واتخاذ خطوات لاحقة في المنطقة كشف عنها مسؤول حكومي لـ"سبوتنيك".من ناحيته، أكد الوزير صالح برمة، نائب الأمين العام للحكومة التشادية، أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في اتفاق السلام ليست مجرد اتفاق سياسي، بل هي بداية عملية لبسط السلام والأمن في الميدان.وقال الوزير صالح برمة في تصريح خاص لــ"سبوتنيك"، إن تحويل المنطقة إلى منزوعة السلاح، خالية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، هو الضمان الأكبر لأمن السكان واستقرار الدولة، كما أن تطهير الأرض من الألغام التي خلّفتها الحروب السابقة مع ليبيا يعكس إرادة صادقة لإغلاق صفحة الماضي الأليم، وفتح صفحة جديدة من البناء والتعايش السلمي.وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن الضمانات المرتبطة بالاتفاق وصموده، أن الضمان الأول يتمثل في تجريد الأطراف من السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة، بما يعزز هيبتها وسيادتها.أما الضمان الثاني، يتمثل في الإشراف المباشر من مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتأمين المنطقة وتطهيرها من الألغام، كما أن مشاركة السكان المحليين في هذه العملية يعزز الثقة ويجعلهم شركاء في حماية أرضهم وصون سلامهم.كما تقوم الحكومة التشادية بتطهير الأراضي من الألغام بالتعاون مع الهيئات المختصة، حفاظًا على أرواح المدنيين وتمهيدًا للتنمية الزراعية والرعوية.وفق الوزير، تهدف هذه الخطوات أيضاً إلى بسط هيبة الدولة عبر نشر القوات النظامية الشرعية فقط، وحظر أي وجود مسلح خارج إطار الدولة، وإطلاق مشاريع تنموية وخدمية تثبت للسكان أن ثمار السلام ملموسة في حياتهم اليومية.وتابع بقوله: "تصبح الخطوة رسالة مزدوجة ــ إلى الداخل، بأنها عهد لحماية الشعب وتجريد المنطقة من كل أدوات الحرب؛ وإلى الخارج، بأنها التزام جاد ببناء وطنٍ قوي يسوده السلام والروح الوطنية".وتتضمن النقاط الرئيسة للاتفاقية الجديدة، نبذ جميع أعمال العنف، إلى جانب دمج المقاتلين السابقين في قوات الدفاع والأمن، بعد تدريبهم في مراكز متخصصة، وكذلك منح أعضاء قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن عفواً عاماً يغطي الفترة 2019-2020، بجانب تنفيذ برنامج لإزالة الألغام لاستعادة أمن السكان المحليين، وفق الصحافة المحلية.وفي العام 2018، اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه سرعان ما انهار وظلت المنطقة بمثابة بؤرة توتر بين الحين والآخر.
مصر
غزة
لبنان
وزير تشادي يكشف لـ"سبوتنيك" الخطوات المرتقبة بعد توقيع "اتفاق السلام" مع إقليم تيبستي

26.09.2025
وقّعت الحكومة التشادية ولجنة الدفاع الذاتي في ميسكي في منطقة "تيبستي" أقصى شمالي البلاد، الحدودية اتفاق سلام جديد يدفع نحو إنهاء الصراع في المنطقة وإطلاق مشاريع تنموية مهمة.
ويهدف الاتفاق الموقع بين الحكومة التشادية واللجنة الشعبية لما يسمى بـ"ديفا الوطن" في ميسكي، وهي لجنة الدفاع الذاتي، اتفاقية "سلام تاريخي" تهدف إلى ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية في ولاية تيبستي، واتخاذ خطوات لاحقة في المنطقة كشف عنها مسؤول حكومي لـ"سبوتنيك".
من ناحيته، أكد الوزير صالح برمة، نائب الأمين العام للحكومة التشادية، أن الخطوة الأخيرة المتمثلة في اتفاق السلام ليست مجرد اتفاق سياسي، بل هي بداية عملية لبسط السلام والأمن في الميدان.
وقال الوزير صالح برمة في تصريح خاص لــ"سبوتنيك"، إن تحويل المنطقة إلى منزوعة السلاح، خالية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة، هو الضمان الأكبر لأمن السكان واستقرار الدولة، كما أن تطهير الأرض من الألغام التي خلّفتها الحروب السابقة مع ليبيا يعكس إرادة صادقة لإغلاق صفحة الماضي الأليم، وفتح صفحة جديدة من البناء والتعايش السلمي.
وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن الضمانات المرتبطة بالاتفاق وصموده، أن الضمان الأول يتمثل في تجريد الأطراف من السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة، بما يعزز هيبتها وسيادتها.
أما الضمان الثاني، يتمثل في الإشراف المباشر من مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتأمين المنطقة وتطهيرها من الألغام، كما أن مشاركة السكان المحليين في هذه العملية يعزز الثقة ويجعلهم شركاء في حماية أرضهم وصون سلامهم.
وفيما يتعلق بالخطوات التالية بعد الاتفاق وما يترتب عليه، أوضح الوزي، أنها تتضمن إطلاق عمليات نزع السلاح وإعادة الدمج بما يضمن عودة المقاتلين إلى حياتهم المدنية.
كما تقوم الحكومة التشادية بتطهير الأراضي من الألغام بالتعاون مع الهيئات المختصة، حفاظًا على أرواح المدنيين وتمهيدًا للتنمية الزراعية والرعوية.
وفق الوزير، تهدف هذه الخطوات أيضاً إلى بسط هيبة الدولة عبر نشر القوات النظامية الشرعية فقط، وحظر أي وجود مسلح خارج إطار الدولة، وإطلاق مشاريع تنموية وخدمية تثبت للسكان أن ثمار السلام ملموسة في حياتهم اليومية.
وتابع بقوله: "تصبح الخطوة رسالة مزدوجة ــ إلى الداخل، بأنها عهد لحماية الشعب وتجريد المنطقة من كل أدوات الحرب؛ وإلى الخارج، بأنها التزام جاد ببناء وطنٍ قوي يسوده السلام والروح الوطنية".
وتتضمن النقاط الرئيسة للاتفاقية الجديدة، نبذ جميع أعمال العنف، إلى جانب دمج المقاتلين السابقين في قوات الدفاع والأمن، بعد تدريبهم في مراكز متخصصة، وكذلك منح أعضاء قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن عفواً عاماً يغطي الفترة 2019-2020، بجانب تنفيذ برنامج لإزالة الألغام لاستعادة أمن السكان المحليين، وفق الصحافة المحلية.
وفي العام 2018، اندلعت توترات في تيبستي، بشأن استغلال الموارد المعدنية، قبل التوصل إلى اتفاق عام 2019، لكنه سرعان ما انهار وظلت المنطقة بمثابة بؤرة توتر بين الحين والآخر.
