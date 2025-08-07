https://sarabic.ae/20250807/تشاد-تعيد-مئات-السيارات-المنهوبة-للسودان-وتجدد-مبدأ-حسن-الجوار-1103460446.html

تشاد تعيد مئات السيارات المنهوبة للسودان وتجدد "مبدأ" حسن الجوار

تشاد تعيد مئات السيارات المنهوبة للسودان وتجدد "مبدأ" حسن الجوار

سلمت الحكومة التشادية نظيرتها السودانية، مئات السيارات التي نُهبت خلال المعارك في مناطق متفرقة من البلاد، كان عناصر من قوات "الدعم السريع" نقلوها إلى تشاد.

وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء الأربعاء، أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي، سلمت السلطات التشادية بالتعاون مع الإنتربول، دفعة من هذه المركبات إلى السودان بناء على بلاغات من الشرطة السودانية.ويشار إلى أن غالبية السيارات المنهوبة من فئة الدفع الرباعي ذات القيمة العالية والموديلات الحديثة.وكان مدير الأمن العام والهجرة التشادي، علي أحمد أغبش، قد أوضح في كلمة خلال تسليم السيارات للبعثة الدبلوماسية السودانية، أن سلطات بلاده تؤكد لنظيرتها السودانية احترام التزاماتها وواجباتها الإقليمية والدولية.ودعا السلطات السودانية إلى عدم التشكيك في نوايا بلاده، مشددا على احترام تشاد لمبدأ حسن الجوار والتزامها بالعمل الجاد لمعالجة مسألة المركبات المنهوبة. ويشار إلى أن العلاقات بين السودان وتشاد شهدت توترا حادا بسبب اتهامات قادة الجيش السوداني للحكومة التشادية بتقديم دعم لقوات "الدعم السريع"، وإقامة مراكز داخل حدودها للدعم اللوجستي لتلك القوات.وأوضح علي أحمد أغبش أنه بعد بلاغات الشرطة السودانية للإنتربول، باشرت الشرطة التشادية مهمتها في تعقّب المركبات، منوها إلى أن بلاده لن تكون طرفا في أي خرق لالتزاماتها في المنطقة.وشدد المسؤول التشادي على أن رصد وتسليم المركبات دليل على التزام بلاده وتنفيذها لواجباتها الإقليمية والدولية.وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً حاداً أواخر عام 2023 بعد اتهامات سودانية متكررة لتشاد بتسهيل نقل مساعدات عسكرية ولوجستية إماراتية لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها تشاد جملة وتفصيلاً، وبلغ التصعيد ذروته بتبادل البلدين طرد الدبلوماسيين في ديسمبر 2023، ووصول العلاقات الثنائية إلى حد المقاطعة شبه الكاملة.

