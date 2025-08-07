تشاد تعيد مئات السيارات المنهوبة للسودان وتجدد "مبدأ" حسن الجوار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
سلمت الحكومة التشادية نظيرتها السودانية، مئات السيارات التي نُهبت خلال المعارك في مناطق متفرقة من البلاد، كان عناصر من قوات "الدعم السريع" نقلوها إلى تشاد.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء الأربعاء، أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي، سلمت السلطات التشادية بالتعاون مع الإنتربول، دفعة من هذه المركبات إلى السودان بناء على بلاغات من الشرطة السودانية.
السودان -حركة شباب التغيير والعدالة المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
بعد "إعلان الحرب".. وساطة خليجية لرأب الصدع بين السودان وتشاد
30 مارس, 10:12 GMT
ويشار إلى أن غالبية السيارات المنهوبة من فئة الدفع الرباعي ذات القيمة العالية والموديلات الحديثة.
وكان مدير الأمن العام والهجرة التشادي، علي أحمد أغبش، قد أوضح في كلمة خلال تسليم السيارات للبعثة الدبلوماسية السودانية، أن سلطات بلاده تؤكد لنظيرتها السودانية احترام التزاماتها وواجباتها الإقليمية والدولية.
ودعا السلطات السودانية إلى عدم التشكيك في نوايا بلاده، مشددا على احترام تشاد لمبدأ حسن الجوار والتزامها بالعمل الجاد لمعالجة مسألة المركبات المنهوبة.
ويشار إلى أن العلاقات بين السودان وتشاد شهدت توترا حادا بسبب اتهامات قادة الجيش السوداني للحكومة التشادية بتقديم دعم لقوات "الدعم السريع"، وإقامة مراكز داخل حدودها للدعم اللوجستي لتلك القوات.
وأوضح علي أحمد أغبش أنه بعد بلاغات الشرطة السودانية للإنتربول، باشرت الشرطة التشادية مهمتها في تعقّب المركبات، منوها إلى أن بلاده لن تكون طرفا في أي خرق لالتزاماتها في المنطقة.
وشدد المسؤول التشادي على أن رصد وتسليم المركبات دليل على التزام بلاده وتنفيذها لواجباتها الإقليمية والدولية.
وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً حاداً أواخر عام 2023 بعد اتهامات سودانية متكررة لتشاد بتسهيل نقل مساعدات عسكرية ولوجستية إماراتية لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها تشاد جملة وتفصيلاً، وبلغ التصعيد ذروته بتبادل البلدين طرد الدبلوماسيين في ديسمبر 2023، ووصول العلاقات الثنائية إلى حد المقاطعة شبه الكاملة.
