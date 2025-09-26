https://sarabic.ae/20250926/روسيا-تعلن-رفضها-القاطع-لإعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1105312630.html
صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا "لا تعترف بشكل قاطع" بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
وشدد بوليانسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران بشكل نهائي.وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا "لا تعترف بشكل قاطع" بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران.
وشدد بوليانسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران بشكل نهائي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من اليوم الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231.
وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".
وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :"روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).