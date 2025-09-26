https://sarabic.ae/20250926/روسيا-تعلن-رفضها-القاطع-لإعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1105312630.html

روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران

روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران

صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن روسيا "لا تعترف بشكل قاطع" بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران.

وشدد بوليانسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران بشكل نهائي.وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).

