عربي
عراقجي يتهم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" بتمهيد الطريق لتصعيد خطير
عراقجي يتهم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" بتمهيد الطريق لتصعيد خطير
سبوتنيك عربي
اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من...
عباس عراقجي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطراً الطريق نحو تصعيد خطير".كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي، وقال: وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من أمس الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231.وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :"روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
عباس عراقجي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

عراقجي يتهم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" بتمهيد الطريق لتصعيد خطير

21:17 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 21:23 GMT 26.09.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من خلال نشر مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وعرقلة المسارات الدبلوماسية.
وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
روسيا تعلن رفضها القاطع لإعادة فرض العقوبات على إيران
20:42 GMT
وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطراً الطريق نحو تصعيد خطير".
كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي، وقال:
"الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، لكن الترويكا الأوروبية هي من دفنتها. الوضع الحالي نتيجة مباشرة لانسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، وفشل الأوروبيين والاتحاد الأوروبي في تنفيذ التزاماتهم".
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من أمس الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231.
وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".
وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :"روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".
ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).
