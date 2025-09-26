https://sarabic.ae/20250926/عراقجي-يتهم-الولايات-المتحدة-والترويكا-الأوروبية-بتمهيد-الطريق-لتصعيد-خطير-1105313061.html

عراقجي يتهم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" بتمهيد الطريق لتصعيد خطير

عراقجي يتهم الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" بتمهيد الطريق لتصعيد خطير

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، الولايات المتحدة و"الترويكا الأوروبية" (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) بالعمل على تمهيد الطريق نحو التصعيد، من... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T21:17+0000

2025-09-26T21:17+0000

2025-09-26T21:23+0000

عباس عراقجي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg

وقال عراقجي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية كبيرة عن القرار الصادر اليوم".وأضاف: "إنهم يتجاهلون الحقائق، وينشرون اتهامات باطلة، ويشوهون طبيعة البرنامج النووي الإيراني السلمي، ويعرقلون الدبلوماسية، وبذلك يمهدون عمداً وخطراً الطريق نحو تصعيد خطير".كما اتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بالمسؤولية عن تعقيد الوضع المتعلق بالاتفاق النووي، وقال: وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في وقت سابق من أمس الجمعة، مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231.وتعتقد الدول الغربية أن ذلك سيتبعه استعادة العقوبات المناهضة لإيران، وهو ما يتوقع حدوثه بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.ورفض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، مشروع قرار "روسي صيني"، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، فيما قالت طهران على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، إن الترويكا الأوروبية انتهكت التزاماتها، وليس من حقها تفعيل آلية "سناب باك".وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار هي :"روسيا، والصين، وباكستان، والجزائر"، فيما صوتت تسع دول بالرفض منها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما: "كوريا الجنوبية، وجيانا".ويتطلب تمرير أي قرار في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، الحصول على تأييد 9 أعضاء على الأقل، وألا يستخدم أي من الأعضاء الدائمين، روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو).

https://sarabic.ae/20250926/روسيا-تعلن-رفضها-القاطع-لإعادة-فرض-العقوبات-على-إيران-1105312630.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عباس عراقجي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية