https://sarabic.ae/20250926/غروسي-أنا-في-حوار-مستمر-مع-بوتين-رغم-انتقادات-الدول-الغربية-1105308641.html

غروسي: أنا في حوار مستمر مع بوتين رغم انتقادات الدول الغربية

غروسي: أنا في حوار مستمر مع بوتين رغم انتقادات الدول الغربية

سبوتنيك عربي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أنه منخرط في حوار مستمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022، رغم انتقادات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T16:59+0000

2025-09-26T16:59+0000

2025-09-26T16:59+0000

روسيا

العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105272455_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_e35fd80d3937c9f777e3de171d379fd0.jpg

وقال غروسي، في مقابلة مع قناة "آر. تي": "أنا في حوار دائم مع الرئيس فلاديمير بوتين. ليس اليوم فحسب، بل منذ عام 2022، عندما كان كثيرون في الغرب يسألون: 'أيها المدير العام، كيف يمكنك التحدث مع فلاديمير بوتين؟' قلتُ إن هذا صراع بين روسيا وأوكرانيا، ولكن عليّ التحدث مع الجميع. عليّ التأكد من أنني أسمعهم وأفهم وجهة نظرهم، وإذا احتجتُ إلى قول شيء، فسأفعل ذلك من خلال هذا الحوار".وقال غروسي خلال جلسة المنتدى العالمي للطاقة الذرية: "أدعوكم في ديسمبر إلى فيينا. سنعقد مؤتمرًا دوليًا حول الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. جميع الشركات من روسيا، ومن الدول الغربية، ومن الدول الآسيوية.. جميعها ستكون ممثلة هناك".صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.وقال ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك: "سنناقش كل شيء. أعتقد أن دور روسيا في مجال الطاقة النووية بالغ الأهمية. وبالطبع، هذه فرصة أيضا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في أوكرانيا، لمواصلة البحث عن سبل لتجنب وقوع حادث نووي وتجنب هذه المشكلة الخطيرة".

https://sarabic.ae/20250926/بقيمة-25-مليار-دولار-إيران-وروسيا-توقعان-اتفاقا-لبناء-4-وحدات-للطاقة-النووية-1105293796.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية