غروسي: أنا في حوار مستمر مع بوتين رغم انتقادات الدول الغربية
غروسي: أنا في حوار مستمر مع بوتين رغم انتقادات الدول الغربية
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أنه منخرط في حوار مستمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2022، رغم انتقادات الدول الغربية.
وقال غروسي، في مقابلة مع قناة "آر. تي": "أنا في حوار دائم مع الرئيس فلاديمير بوتين. ليس اليوم فحسب، بل منذ عام 2022، عندما كان كثيرون في الغرب يسألون: 'أيها المدير العام، كيف يمكنك التحدث مع فلاديمير بوتين؟' قلتُ إن هذا صراع بين روسيا وأوكرانيا، ولكن عليّ التحدث مع الجميع. عليّ التأكد من أنني أسمعهم وأفهم وجهة نظرهم، وإذا احتجتُ إلى قول شيء، فسأفعل ذلك من خلال هذا الحوار".
دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم أمس الخميس، روسيا لحضور أول مؤتمر حول الطاقة النووية في فيينا، والذي سينعقد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وقال غروسي خلال جلسة المنتدى العالمي للطاقة الذرية: "أدعوكم في ديسمبر إلى فيينا. سنعقد مؤتمرًا دوليًا حول الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي. جميع الشركات من روسيا، ومن الدول الغربية، ومن الدول الآسيوية.. جميعها ستكون ممثلة هناك".
صرّح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن الوضع في محطة زابوروجيه لا يزال مثيرا للقلق، والوكالة تراقب الوضع يوميًا وستناقشه مع الجانبين الروسي والأوكراني.
وقال على هامش افتتاح منتدى "الأسبوع الذري العالمي": "لا يزال الوضع مثيرا للقلق، ونراقبه يوما بعد يوم. أبلغت الوكالة عن حوادث جديدة، بما في ذلك الانقطاع العاشر لإمدادات الطاقة الخارجية. نعتقد أن هذا يُعرّض سلامة المنشأة للخطر... سنناقش هذا الأمر هنا في موسكو، وسأناقشه أيضًا مع الجانب الأوكراني".
وقال ردًا على سؤال من وكالة "سبوتنيك: "سنناقش كل شيء. أعتقد أن دور روسيا في مجال الطاقة النووية بالغ الأهمية. وبالطبع، هذه فرصة أيضا لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وكذلك في أوكرانيا، لمواصلة البحث عن سبل لتجنب وقوع حادث نووي وتجنب هذه المشكلة الخطيرة".