محمود عباس يأمل بلقاء بوتين في موسكو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
محمود عباس يأمل بلقاء بوتين في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأمل بعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
محمود عباس
وقال نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، طلبنا عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونأمل أن يتم ذلك."وأضاف السفير أن برنامج زيارة الرئيس عباس لن يكون مكثفاً بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين حالياً، معبراً عن أمله في أن يجري لاحقاً لقاء أكثر شمولاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. يُذكر أن القمة الروسية-العربية الأولى ستُعقد في موسكو في 15 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن دول عربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.
الأخبار
سبوتنيك عربي
محمود عباس يأمل بلقاء بوتين في موسكو

تابعنا عبر
أعلن السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأمل بعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية-العربية المقررة في موسكو في 15 أكتوبر المقبل.
وقال نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، طلبنا عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونأمل أن يتم ذلك."
وأضاف السفير أن برنامج زيارة الرئيس عباس لن يكون مكثفاً بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين حالياً، معبراً عن أمله في أن يجري لاحقاً لقاء أكثر شمولاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يُذكر أن القمة الروسية-العربية الأولى ستُعقد في موسكو في 15 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن دول عربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.
