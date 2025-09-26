https://sarabic.ae/20250926/محمود-عباس-يأمل-بلقاء-بوتين-في-موسكو-1105280343.html
محمود عباس يأمل بلقاء بوتين في موسكو
سبوتنيك عربي
04:33 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 05:00 GMT 26.09.2025)
أعلن السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأمل بعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية-العربية المقررة في موسكو في 15 أكتوبر المقبل.
وقال نوفل في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "بالطبع، طلبنا عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونأمل أن يتم ذلك."
24 أكتوبر 2024, 17:25 GMT
وأضاف السفير أن برنامج زيارة الرئيس عباس لن يكون مكثفاً بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين حالياً، معبراً عن أمله في أن يجري لاحقاً لقاء أكثر شمولاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يُذكر أن القمة الروسية-العربية الأولى ستُعقد في موسكو في 15 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن دول عربية من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى دول شرق أفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.