وزير الخارجية الإيراني: طهران لن تنحني أمام الضغوط والتفاوض مع أمريكا طريق مسدود تماما

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على قرار لتأجيل إعادة تفعيل آلية الزناد: "إذا حلت الضغوط غير المنطقية محل القانون فلن نصل إلى نتيجة وكما فشلت الهجمة العسكرية فإن آلية الزناد ستفشل أيضا".وأكد عراقجي أن إيران ترد بالمثل على الاحترام قائلا: "إن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا في القاهرة إلى إطار جديد للتعاون لكن تفعيل آلية الزناد سيعرقل تنفيذ الاتفاق".وحذر من أن الإجراء الأوروبي في مجلس الأمن سيؤثر سلبا على التعاون مع الوكالة مستشهدا بتصريحات المرشد الإيراني التي وصفت التفاوض مع الولايات المتحدة بأنه طريق مسدود لافتا إلى أن الدبلوماسية لا تقتصر على التفاوض مع واشنطن.وأشار إلى أن إيران لديها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة حيث تعرضت لهجوم عسكري أثناء مفاوضات سابقة داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجنب أي محاولات لإحياء آليات العقوبات داخل الأمانة العامة.وكان عراقجي قد أدان في جلسة مجلس الأمن الدولي رفض الدول الغربية مشروع القرار الصيني الروسي الذي يدعو لتأجيل تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الأممية على إيران.وأكد أن إيران التزمت بالكامل ببنود الاتفاق النووي بناء على وعود الدول الأوروبية وتعويض الأضرار الناتجة عن انسحاب الولايات المتحدة لكن تلك الوعود لم تنفذ. وأضاف أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية وأن الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا قامت بدفن الاتفاق.وأشار إلى أن إيران اضطرت لاتخاذ تدابير وتقليص التزاماتها وفق حقوقها المعترف بها وأن مجموعة الدول الأوروبية اختارت المواجهة بدلا من الحوار.وأكد أن: وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال في مقابلة مع تلفزيون إن بي سي نيوز اليوم السبت إن بلاده ستعمل على تعزيز قدراتها يوما بعد آخر لمنع أي طرف من الاعتداء عليها.وأضاف: "سعينا مرارا وبحسن نية للتعامل مع المنظمات الدولية لحل القضايا المتعلقة بالملف النووي ولكن المشكلة هي أن الكيان الصهيوني وداعميه لا يسعون للحل بل يبحثون عن ذريعة لجر المنطقة للفوضى".ولم يحظ مشروع قرار روسي صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران الذي طرح في مجلس الأمن من قبل بكين وموسكو بالأصوات اللازمة لاعتماده في المجلس.

