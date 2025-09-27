عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعة واحدة - الدفاع الروسية
إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعة واحدة - الدفاع الروسية
إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعة واحدة - الدفاع الروسية

21:18 GMT 27.09.2025
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، أن وسائل الدفاع الجوي من الساعة 23:00 حتى منتصف الليل بتوقيت موسكو أسقطت 17 طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز ثابت الجناحين فوق عدة مناطق روسية.
وجاء في بيان الوزارة: "في السابع والعشرين من سبتمبر، من الساعة 23:00 حتى منتصف الليل، أسقطت وسائل الدفاع الجوي 17 طائرة مسيّرة أوكرانية من طراز ثابت الجناحين: سبعاً فوق مقاطعة بيلغورود، وستاً فوق مقاطعة فورونيج، وثلاثاً فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق جمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
