تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية - الدفاع الروسية
تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 55 طائرة مسيّرة أوكرانية، منها 27 فوق مقاطعة روستوف، و8 فوق مقاطعة بريانسك، و6 فوق مقاطعة أستراخان، و6 فوق مقاطعة فورونيج، و5 فوق مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
04:31 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 05:14 GMT 27.09.2025)
