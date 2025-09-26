إسقاط 55 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليل - الدفاع الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250926/إسقاط-55-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-روسيا-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1105280510.html
إسقاط 55 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليل - الدفاع الروسية
إسقاط 55 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية منها 20 فوق بحر آزوف. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T04:39+0000
2025-09-26T04:59+0000
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102175/59/1021755930_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a84f204414297c633ca3f4bc0c2453df.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية منها 20 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وفورونيج وتامبوف". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250924/الدفاع-الحوي-الروسي-يسقط-70-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105191565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102175/59/1021755930_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_a86b950cc21699096ce90d674e251d63.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

إسقاط 55 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليل - الدفاع الروسية

04:39 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 26.09.2025)
© Sputnik . Sergei Malgavkoمنظومة الدفاع الجوي (تريومف) "اس-400" في فيودوسيا بالقرم، روسيا
منظومة الدفاع الجوي (تريومف) اس-400 في فيودوسيا بالقرم، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik . Sergei Malgavko
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية منها 20 فوق بحر آزوف.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية منها 20 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وفورونيج وتامبوف".
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية - وزارة الدفاع
24 سبتمبر, 04:41 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала