إسقاط 55 مسيرة أوكرانية فوق أراضي روسيا خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية منها 20 فوق بحر آزوف. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية منها 20 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وفورونيج وتامبوف". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
04:39 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 04:59 GMT 26.09.2025)
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 55 طائرة مسيرة أوكرانية منها 20 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف و14 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات كورسك وبيلغورود وفورونيج وتامبوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.