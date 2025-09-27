عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
"الحشد الشعبي" في العراق يرد على تهديدات نتنياهو
"الحشد الشعبي" في العراق يرد على تهديدات نتنياهو
صرح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، اليوم السبت، بأن "قوات الحشد لا تهرب من التهديدات والتلويح باستخدام القوة"، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن...
وأكد الفياض أن "الحشد ليس تحت حكم نتنياهو"، مشيرًا إلى أنه "تجاوز كل الخطوط الحمراء والقانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وأوضح رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أن "العراق يمتلك وسائل للرد إذا ما تعرض لأي عدوان"، لافتًا إلى أن "الكيان الصهيوني أصبح يشكل تحديًا لدول المنطقة".وأعلن العراق، أمس الجمعة، رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديده باستهداف ما سماه الأخير "مليشيات" على أرض البلد العربي.وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ادّعى نتنياهو أن "نصف قيادة الحوثي أُقصيت، ويحيى السنوار في غزة قُتل، والمليشيات في العراق ما تزال مرعوبة هي وقادتها، وإن هاجموا إسرائيل فسيقضى عليهم أيضًا"، دون تحديد تفاصيل أخرى.وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة، التي توشك على دخول عامها الثالث.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
صرح رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، فالح الفياض، اليوم السبت، بأن "قوات الحشد لا تهرب من التهديدات والتلويح باستخدام القوة"، مؤكدًا التزامها بالدفاع عن العراق.
وأكد الفياض أن "الحشد ليس تحت حكم نتنياهو"، مشيرًا إلى أنه "تجاوز كل الخطوط الحمراء والقانون الدولي"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وأوضح رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، أن "العراق يمتلك وسائل للرد إذا ما تعرض لأي عدوان"، لافتًا إلى أن "الكيان الصهيوني أصبح يشكل تحديًا لدول المنطقة".
جنود أمريكيون يقفون وسط أضرار في موقع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
السوداني: أحبطنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات من داخل العراق باتجاه إسرائيل
29 يوليو, 10:46 GMT
وأعلن العراق، أمس الجمعة، رفضه لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهديده باستهداف ما سماه الأخير "مليشيات" على أرض البلد العربي.

واعتبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، تهديد نتنياهو خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باستهداف ما سماه "مليشيات" في العراق، أنها "تصريحات غير مقبولة"، مؤكدًا أن "الهجوم على أي عراقي هجوم على العراق".

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ادّعى نتنياهو أن "نصف قيادة الحوثي أُقصيت، ويحيى السنوار في غزة قُتل، والمليشيات في العراق ما تزال مرعوبة هي وقادتها، وإن هاجموا إسرائيل فسيقضى عليهم أيضًا"، دون تحديد تفاصيل أخرى.
قاعدة أمريكية في العر اق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
أمين فيلق الوعد الصادق العراقي لـ"سبوتنيك": القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهدافا لنا في البر والبحر
23 يونيو, 17:48 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، ألقى نتنياهو خطاب بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قاعة شبه فارغة بعد انسحاب معظم الوفود احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة، التي توشك على دخول عامها الثالث.
