حريق بالمركز الرئيسي للبيانات الحكومية في كوريا الجنوبية... صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/حريق-بالمركز-الرئيسي-للبيانات-الحكومية-في-كوريا-الجنوبية-صور-وفيديو-1105319432.html
حريق بالمركز الرئيسي للبيانات الحكومية في كوريا الجنوبية... صور وفيديو
حريق بالمركز الرئيسي للبيانات الحكومية في كوريا الجنوبية... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
تعطلت الخدمات والشبكات الحكومية الرئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إثر حريق نشب في مركز البيانات الحكومي المركزي بمدينة دايجون، نتيجة انفجار بطارية... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T06:02+0000
2025-09-27T06:02+0000
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096621398_0:620:2048:1771_1920x0_80_0_0_a9be8842ae9eef9833ff41505eeb32e5.jpg
ووقع الانفجار أثناء قيام العمال بفصل البطاريات عن الخوادم لنقلها إلى الطابق السفلي، ما أدى إلى توقف 647 خدمة إلكترونية، بينها نظام تحديد الهوية عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.وقال نائب وزير الداخلية في سيئول، كيم مين جاي، إن الحكومة علقت العمليات كإجراء "استباقي" لحماية الأنظمة المتضررة نتيجة أعطال التحكم في الحرارة والرطوبة، مضيفا أن الخدمات الحيوية مثل البريد والمالية ستُستعاد أولا بعد إصلاح المعدات، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وتسببت الاضطرابات في شلل خدمات مهمة، منها تتبع حالات الطوارئ 119، وإصدار الوثائق الرسمية، وشبكة الإنترنت الداخلية الحكومية "أونارا"، كما أصبحت مواقع وزارات رئيس الوزراء والداخلية والمالية غير متاحة.وأبلغ المواطنون عن صعوبات في الدفع وتحويل الأموال بسبب توقف الخدمات، كما تأثرت بعض خدمات النقل، ما استدعى استخدام بطاقات الهوية المادية، وأوضح نائب وزير الداخلية أن مواعيد دفع الضرائب وتقديم الوثائق الرسمية ستُؤجل حتى إعادة تشغيل الخدمات.وتمت السيطرة على الحريق بعد حوالي 10 ساعات، لكنه اشتعل جزئيا لاحقا، مع إصابة أحد العمال بحروق من الدرجة الأولى، وتدمير نحو 400 بطارية، ويواجه رجال الإطفاء صعوبات بسبب الدخان الكثيف واحتمال إعادة الاشتعال، ومن المتوقع أن يستغرق إصلاح المركز وقتا طويلا، مع خطط لغمر البطاريات بالماء قبل إزالتها.وفي اجتماع طارئ، رفع وزير الداخلية في كوريا الجنوبية، كيم مين جاي، مستوى إدارة الأزمات إلى "خطير"، مؤكدا تعبئة كل الموارد لاستعادة الخدمات وتقليل الإزعاج للجمهور، بينما اعتذر رئيس الوزراء كيم مين سوك عن الانقطاع، مؤكدا أن احتمال فقدان البيانات ضئيل بفضل أنظمة النسخ الاحتياطي واسترداد الكوارث المتوفرة في المركز.
https://sarabic.ae/20250924/حريق-يتسبب-بفوضى-في-مطار-بلندن-والسلطات-تكشف-التفاصيل-1105214106.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096621398_0:428:2048:1963_1920x0_80_0_0_0b6c2f148d193b202ca6ac4389e1329a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

حريق بالمركز الرئيسي للبيانات الحكومية في كوريا الجنوبية... صور وفيديو

06:02 GMT 27.09.2025
© Unsplash/ Rachael حريق
حريق - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Unsplash/ Rachael
تابعنا عبر
تعطلت الخدمات والشبكات الحكومية الرئيسية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إثر حريق نشب في مركز البيانات الحكومي المركزي بمدينة دايجون، نتيجة انفجار بطارية ليثيوم أيون في الطابق الخامس.
ووقع الانفجار أثناء قيام العمال بفصل البطاريات عن الخوادم لنقلها إلى الطابق السفلي، ما أدى إلى توقف 647 خدمة إلكترونية، بينها نظام تحديد الهوية عبر الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
وقال نائب وزير الداخلية في سيئول، كيم مين جاي، إن الحكومة علقت العمليات كإجراء "استباقي" لحماية الأنظمة المتضررة نتيجة أعطال التحكم في الحرارة والرطوبة، مضيفا أن الخدمات الحيوية مثل البريد والمالية ستُستعاد أولا بعد إصلاح المعدات، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وتسببت الاضطرابات في شلل خدمات مهمة، منها تتبع حالات الطوارئ 119، وإصدار الوثائق الرسمية، وشبكة الإنترنت الداخلية الحكومية "أونارا"، كما أصبحت مواقع وزارات رئيس الوزراء والداخلية والمالية غير متاحة.
وأبلغ المواطنون عن صعوبات في الدفع وتحويل الأموال بسبب توقف الخدمات، كما تأثرت بعض خدمات النقل، ما استدعى استخدام بطاقات الهوية المادية، وأوضح نائب وزير الداخلية أن مواعيد دفع الضرائب وتقديم الوثائق الرسمية ستُؤجل حتى إعادة تشغيل الخدمات.
وتمت السيطرة على الحريق بعد حوالي 10 ساعات، لكنه اشتعل جزئيا لاحقا، مع إصابة أحد العمال بحروق من الدرجة الأولى، وتدمير نحو 400 بطارية، ويواجه رجال الإطفاء صعوبات بسبب الدخان الكثيف واحتمال إعادة الاشتعال، ومن المتوقع أن يستغرق إصلاح المركز وقتا طويلا، مع خطط لغمر البطاريات بالماء قبل إزالتها.
مطار لندن هيثرو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
حريق يتسبب بفوضى في مطار بلندن.. والسلطات تكشف التفاصيل
24 سبتمبر, 15:57 GMT
وفي اجتماع طارئ، رفع وزير الداخلية في كوريا الجنوبية، كيم مين جاي، مستوى إدارة الأزمات إلى "خطير"، مؤكدا تعبئة كل الموارد لاستعادة الخدمات وتقليل الإزعاج للجمهور، بينما اعتذر رئيس الوزراء كيم مين سوك عن الانقطاع، مؤكدا أن احتمال فقدان البيانات ضئيل بفضل أنظمة النسخ الاحتياطي واسترداد الكوارث المتوفرة في المركز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала