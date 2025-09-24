https://sarabic.ae/20250924/حريق-يتسبب-بفوضى-في-مطار-بلندن-والسلطات-تكشف-التفاصيل-1105214106.html
شهد مطار "ستانستيد" شمالي العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاضطراب، إثر اندلاع حريق في إحدى صالات المغادرة، ما أدى إلى إلغاء وتأخير عدد...
اندلع الحريق في صالة المغادرة حوالي الساعة 3:30 فجراً، ما أسفر عن تصاعد كميات كبيرة من الدخان، رغم تمكن فرق الطوارئ من إخماد النيران بسرعة.كما تسببت أعطال الإشارات المرتبطة بالحريق في توقف خدمات القطارات المتجهة إلى المطار، ما أدى إلى صعوبة وصول المسافرين، وتسبب في ازدحام وفوضى داخل المطار.وأشارت السلطات إلى أن إجراءات عبور المطار ما زالت تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران، وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار.وأضافت إدارة المطار: "ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران، وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم عند الحاجة. نشكر جميع مسافرينا على صبرهم وتفهمهم. كما نشكر زملاءنا على عملهم الدؤوب وتفانيهم هذا الصباح".إخلاء مبنى ركاب داخل مطارفي لندن بسبب مواد خطرة...فيديو
شهد مطار "ستانستيد" شمالي العاصمة البريطانية لندن، صباح اليوم الأربعاء، حالة من الاضطراب، إثر اندلاع حريق في إحدى صالات المغادرة، ما أدى إلى إلغاء وتأخير عدد من الرحلات الجوية، بالإضافة إلى تعطل خدمات القطارات المتجهة إلى المطار.
اندلع الحريق في صالة المغادرة حوالي الساعة 3:30 فجراً، ما أسفر عن تصاعد كميات كبيرة من الدخان، رغم تمكن فرق الطوارئ من إخماد النيران بسرعة.
وعلى إثر الحريق، عملت سلطات المطار على إخلاء الركاب من الصالة كإجراء احترازي، وإغلاق منطقة التفتيش الأمني لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يُعاد فتحها في تمام الساعة 6:00 صباحاً، وفقا لوسائل إعللام بريطانية.
كما تسببت أعطال الإشارات المرتبطة بالحريق في توقف خدمات القطارات المتجهة إلى المطار
، ما أدى إلى صعوبة وصول المسافرين، وتسبب في ازدحام وفوضى داخل المطار.
وقالت إدارة المطار: "إن خدمات السكك الحديدية إلى مطار "ستانستيد" في لندن، أصبحت تعمل كالمعتاد بعد الظهر، لكنها أشارت إلى أنه "قد يكون هناك بعض التأخير في الرحلات".
وأشارت السلطات إلى أن إجراءات عبور المطار ما زالت تستغرق وقتاً أطول من المعتاد، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران
، وتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار.
وأضافت إدارة المطار: "ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران، وإتاحة وقت إضافي لرحلاتهم عند الحاجة. نشكر جميع مسافرينا على صبرهم وتفهمهم. كما نشكر زملاءنا على عملهم الدؤوب وتفانيهم هذا الصباح".