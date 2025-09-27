خامنئي يرد على رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/خامنئي-يرد-على-رفض-مجلس-الأمن-تأجيل-فرض-العقوبات-على-إيران-1105318732.html
خامنئي يرد على رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على إيران
خامنئي يرد على رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن أمريكا "تخل بالوعود وتكذب... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T05:39+0000
2025-09-27T05:39+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg
وشدد خامنئي عبر منصة "إكس" على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدا أن "طهران لن تتراجع".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الصيني ـ الروسي الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أن إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق.وأشار عراقجي إلى أن انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، مما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار.وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، على أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمنع أي اعتداء، مؤكدا أن إيران تعاملت مرارا بحسن نية مع المنظمات الدولية، لكن إسرائيل وداعميها يسعون إلى الفوضى لا إلى الحل.
https://sarabic.ae/20250918/مجلس-الأمن-يصوت-على-إعادة-فرض-العقوبات-النووية-على-إيران-1105014357.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:625:1668:1875_1920x0_80_0_0_3df5ef62ab8893c828231b3fe3a3d003.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

خامنئي يرد على رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على إيران

05:39 GMT 27.09.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، رفض بلاده الخضوع للضغوط، بعد رفض مجلس الأمن تأجيل فرض العقوبات على طهران، مؤكدا أن أمريكا "تخل بالوعود وتكذب وتلوح بالتهديد العسكري".
وشدد خامنئي عبر منصة "إكس" على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".
وأوضح أن "إصرار واشنطن على منع إيران من امتلاك التخصيب يعني إلغاء إنجاز وطني حققته البلاد بجهود كبيرة"، مؤكدا أن "طهران لن تتراجع".
يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الصيني ـ الروسي الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدا أن إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجلس الأمن يصوت على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران
18 سبتمبر, 23:17 GMT
وأشار عراقجي إلى أن انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، مما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار.

وأضاف أن استمرار رفض أمريكا لكل المبادرات يبرهن أن التفاوض معها طريق مسدود، معتبرا أن إعادة فرض العقوبات خطوة باطلة قانونياً ومتهورة، داعياً رئيس مجلس الأمن لإعلان عدم مشروعيتها.

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، على أن بلاده ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمنع أي اعتداء، مؤكدا أن إيران تعاملت مرارا بحسن نية مع المنظمات الدولية، لكن إسرائيل وداعميها يسعون إلى الفوضى لا إلى الحل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала