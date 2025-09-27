https://sarabic.ae/20250927/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-واشنطن-قد-تقلص-وجودها-في-أوروبا-1105351379.html
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: واشنطن قد تقلص وجودها في أوروبا
ذكر الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن "الولايات المتحدة قد تقلص وجودها في أوروبا، لإعادة توازن جهودها تجاه... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
ذكر الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن "الولايات المتحدة قد تقلص وجودها في أوروبا، لإعادة توازن جهودها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، لكنه قال إن ذلك سيحدث بطريقة "مُنسّقة"، على حد تعبيره.
وقال دراغون: "إذا احتاج أحد الحلفاء لإعادة تركيز بعض طاقته على منطقة أخرى يرى فيها تهديدًا، فهذا أولًا وقبل كل شيء، ليس سيئًا للتحالف ككل... على سبيل المثال، هذه المنطقة هي منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سنشهد فصلًا جزئيًا للقوات، ليس للتخلي عن الناتو، بل لمواجهة تهديدات أخرى، والتي بالمناسبة تؤثر أيضًا على الناتو، نظرًا لارتباطنا بالوضع الجيوسياسي الحالي".
وأضاف أن التحالف "سيكون قادرًا على سدّ هذه الفجوة، وإعادة ضبط كل شيء، وتنفيذ ذلك".
وأكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن "النقطة المهمة هي أنه إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بتنسيق كامل، وسنفعل ذلك معًا، لتحقيق التوازن بين جميع الجوانب بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وهذا أمر طبيعي بالنسبة للتحالف".
وأوضح دراغون أن "إمكانية تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا محل نقاش مستمر، وأن التحالف لديه ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تغادر أوروبا نهائيًا".