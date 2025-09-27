رئيس اللجنة العسكرية للناتو: واشنطن قد تقلص وجودها في أوروبا

عربي
انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-واشنطن-قد-تقلص-وجودها-في-أوروبا-1105351379.html
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: واشنطن قد تقلص وجودها في أوروبا
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: واشنطن قد تقلص وجودها في أوروبا
سبوتنيك عربي
ذكر الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن "الولايات المتحدة قد تقلص وجودها في أوروبا، لإعادة توازن جهودها تجاه... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T20:14+0000
2025-09-27T20:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/05/1071945870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a23e335a5eeb44191b2aae01d7b786ef.jpg
وقال دراغون: "إذا احتاج أحد الحلفاء لإعادة تركيز بعض طاقته على منطقة أخرى يرى فيها تهديدًا، فهذا أولًا وقبل كل شيء، ليس سيئًا للتحالف ككل... على سبيل المثال، هذه المنطقة هي منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سنشهد فصلًا جزئيًا للقوات، ليس للتخلي عن الناتو، بل لمواجهة تهديدات أخرى، والتي بالمناسبة تؤثر أيضًا على الناتو، نظرًا لارتباطنا بالوضع الجيوسياسي الحالي".وأضاف أن التحالف "سيكون قادرًا على سدّ هذه الفجوة، وإعادة ضبط كل شيء، وتنفيذ ذلك".وأوضح دراغون أن "إمكانية تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا محل نقاش مستمر، وأن التحالف لديه ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تغادر أوروبا نهائيًا".
https://sarabic.ae/20250925/الناتو-شحنات-الأسلحة-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-الممولة-من-قبل-الحلفاء-ستستمر-دون-انقطاع--1105250934.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/05/1071945870_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bdb0694a139b36db184cfed882fa86c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: واشنطن قد تقلص وجودها في أوروبا

20:14 GMT 27.09.2025
© AP Photo / John Pennellمروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي
مروحيات شينوك العسكرية - الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / John Pennell
تابعنا عبر
ذكر الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أن "الولايات المتحدة قد تقلص وجودها في أوروبا، لإعادة توازن جهودها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، لكنه قال إن ذلك سيحدث بطريقة "مُنسّقة"، على حد تعبيره.
وقال دراغون: "إذا احتاج أحد الحلفاء لإعادة تركيز بعض طاقته على منطقة أخرى يرى فيها تهديدًا، فهذا أولًا وقبل كل شيء، ليس سيئًا للتحالف ككل... على سبيل المثال، هذه المنطقة هي منطقة المحيطين الهندي والهادئ. سنشهد فصلًا جزئيًا للقوات، ليس للتخلي عن الناتو، بل لمواجهة تهديدات أخرى، والتي بالمناسبة تؤثر أيضًا على الناتو، نظرًا لارتباطنا بالوضع الجيوسياسي الحالي".
وأضاف أن التحالف "سيكون قادرًا على سدّ هذه الفجوة، وإعادة ضبط كل شيء، وتنفيذ ذلك".
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
"الناتو": شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا الممولة من قبل الحلفاء ستستمر دون انقطاع
25 سبتمبر, 13:15 GMT

وأكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو أن "النقطة المهمة هي أنه إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك بتنسيق كامل، وسنفعل ذلك معًا، لتحقيق التوازن بين جميع الجوانب بأقصى قدر ممكن من الفعالية. وهذا أمر طبيعي بالنسبة للتحالف".

وأوضح دراغون أن "إمكانية تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا محل نقاش مستمر، وأن التحالف لديه ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تغادر أوروبا نهائيًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала