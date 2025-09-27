عربي
بث مباشر... لافروف يلقي كلمة روسيا في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
رغم نفي تل أبيب.. زيلينسكي يكشف عن وجود منظومة "باتريوت" مقدمة من إسرائيل لأوكرانيا
رغم نفي تل أبيب.. زيلينسكي يكشف عن وجود منظومة "باتريوت" مقدمة من إسرائيل لأوكرانيا

صرح فلاديمير زيلينسكي، خلال إحاطة صحفية، أن نظام صواريخ "باتريوت" مقدّم من إسرائيل، قيد الاستخدام من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، منذ شهر، وأن أوكرانيا ستستلم نظامين جديدين آخرين في الخريف.
وكانت إسرائيل، قد نفت سابقا توريد أنظمة دفاع جوي إلى كييف، وقدمت ضمانات للجانب الروسي.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الأوكرانية "يونيان"، عبر قناتها على "تلغرام": "النظام الإسرائيلي يعمل في أوكرانيا، منذ شهر. سنستلم نظامي "باتريوت" في الخريف"، ومع ذلك، لم يحدد زيلينسكي الدولة التي ستزود النظامين، ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، صرح السفير الإسرائيلي لدى كييف، ميخائيل برودسكي، في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ماريشكا دوفبينكو، بُثت على موقع "يوتيوب"، أن "إسرائيل نقلت إلى أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" مضادة للطائرات، كانت قد استلمتها سابقا من الولايات المتحدة، واستخدمت منذ أوائل التسعينيات"، وأعرب الدبلوماسي عن "أسفه لقلة الاهتمام الإعلامي بهذا الموضوع"، رافضًا مزاعم عدم تقديم إسرائيل أي مساعدة عسكرية لأوكرانيا.
وفي أغسطس/ آب 2024، صرح برودسكي بوجود مناقشات في إسرائيل، حول تفكيك أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" القديمة ونقلها إلى أوكرانيا، ولكن لم يتخذ قرار نهائي في ذلك الوقت.
وبعد وقت قصير من نشر مقابلة برودسكي مع دوفبينكو، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تلقت توضيحًا من إسرائيل بشأن مزاعم نقل صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا. ووفقا لها، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التقارير ووصفتها بأنها غير صحيحة.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا تعتمد على "التأكيد الرسمي من الجانب الإسرائيلي، بأن هذا البلد لم يزود أوكرانيا، ولا ينوي، بأسلحة في المستقبل".
