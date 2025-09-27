"ستاندرد آند بورز" تعلن عن قرار جديد بشأن تصنيف المغرب الائتماني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
"ستاندرد آند بورز" تعلن عن قرار جديد بشأن تصنيف المغرب الائتماني
أصدرت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، اليوم السبت، قرارا برفع التصنيف السيادي للمغرب إلى "BBB-/A-3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتعود إلى... 27.09.2025
أصدرت الوكالة الأمريكية للتصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، اليوم السبت، قرارا برفع التصنيف السيادي للمغرب إلى "BBB-/A-3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتعود إلى فئة "الدرجة الاستثمارية"، وذلك بعد أن فقدته المملكة في عام 2021 بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وجاء القرار عقب زيارة تقييمية في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، إذ اعتبرت الوكالة أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الوطني والإصلاحات البنيوية يبرران رفع التصنيف.
ويعد هذا هو الإنجاز الثاني خلال أقل من عامين، بعد أن رفعت وكالة "ستاندر آند بورز" في مارس/ آذار 2024 آفاق التصنيف من "مستقرة" إلى "إيجابية"، ممهدة الطريق لاستعادة الدرجة الاستثمارية، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
ويمنح التصنيف الجديد المغرب مزايا ملموسة، أبرزها تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية بشروط أفضل، ما يقلل تكلفة الاقتراض ويزيد جاذبية المملكة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ويتوقع المحللون أن يسهم هذا الإنجاز في دعم مشاريع كبرى، خاصة التحضيرات لاستضافة "كأس العالم 2030"، بما يشمل الملاعب والبنى التحتية والفنادق والمنشآت السياحية، ويعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة ومستقرة.
