https://sarabic.ae/20250927/في-اتصال-مع-زعيم-أوروبي-أردوغان-يدعو-لمنع-نتنياهو-من-تقويض-جهود-السلام-1105350186.html
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، ضرورة "منع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T19:39+0000
2025-09-27T19:39+0000
2025-09-27T19:39+0000
أخبار تركيا اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg
وناقش الزعيمان، وفقًا لمديرية الاتصالات التركية، العلاقات الثنائية بين تركيا وإسبانيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "الأناضول". وسلّط أردوغان الضوء على "الخطوات المهمة التي اتُخذت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا العام، لدعم حل الدولتين في فلسطين".وكان أردوغان، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة، عمدًا"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم.وقال أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)، عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى فعل ذلك".وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".ومضى أردوغان، قائلا: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".وأردف: "الإبادة الجارية في غزة تُبث على الهواء، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة "حماس"، ولكن المدنيين الأبرياء يُقتلون أيضا في الضفة الغربية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250927/أوباما-عن-غزة-لا-يوجد-مبرر-عسكري-لمواصلة-قصف-ما-هو-في-الأساس-أنقاض-1105320594.html
https://sarabic.ae/20250927/عبد-الله-بن-زايد-لنتنياهو-يجب-إنهاء-حرب-غزة-ودعم-حل-الدولتين-1105318590.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، ضرورة "منع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "من عرقلة جهود تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تُبدي أي نية للسعي نحو السلام"، على حد قوله.
وناقش الزعيمان، وفقًا لمديرية الاتصالات التركية، العلاقات الثنائية بين تركيا وإسبانيا
، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "الأناضول".
وسلّط أردوغان الضوء على "الخطوات المهمة التي اتُخذت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا العام، لدعم حل الدولتين في فلسطين".
وأكد أردوغان، "التزام تركيا بمواصلة جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين دون انقطاع".
كما أشاد الرئيس التركي بـ"حساسية" سانشيز تجاه قافلة المساعدات "صمود"، مشددًا على أن تركيا "تتابع الوضع عن كثب".
وكان أردوغان، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة
، عمدًا"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم.
وقال أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)، عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى فعل ذلك".
وتابع: "العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، وأكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة".
وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".
ومضى أردوغان، قائلا: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".
وأردف: "الإبادة الجارية في غزة تُبث على الهواء، وإسرائيل
تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة "حماس"، ولكن المدنيين الأبرياء يُقتلون أيضا في الضفة الغربية".
وقال الرئيس التركي: "نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بإطلاق سراح الرهائن، وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.