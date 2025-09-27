https://sarabic.ae/20250927/في-اتصال-مع-زعيم-أوروبي-أردوغان-يدعو-لمنع-نتنياهو-من-تقويض-جهود-السلام-1105350186.html

في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، ضرورة "منع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وناقش الزعيمان، وفقًا لمديرية الاتصالات التركية، العلاقات الثنائية بين تركيا وإسبانيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "الأناضول". وسلّط أردوغان الضوء على "الخطوات المهمة التي اتُخذت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا العام، لدعم حل الدولتين في فلسطين".وكان أردوغان، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة، عمدًا"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم.وقال أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)، عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى فعل ذلك".وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".ومضى أردوغان، قائلا: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".وأردف: "الإبادة الجارية في غزة تُبث على الهواء، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة "حماس"، ولكن المدنيين الأبرياء يُقتلون أيضا في الضفة الغربية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.

