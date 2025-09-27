في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250927/في-اتصال-مع-زعيم-أوروبي-أردوغان-يدعو-لمنع-نتنياهو-من-تقويض-جهود-السلام-1105350186.html
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، ضرورة "منع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T19:39+0000
2025-09-27T19:39+0000
أخبار تركيا اليوم
غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_0:0:1290:727_1920x0_80_0_0_039ecbf4e99dcbdcf25be03752c5b5d7.jpg
وناقش الزعيمان، وفقًا لمديرية الاتصالات التركية، العلاقات الثنائية بين تركيا وإسبانيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "الأناضول". وسلّط أردوغان الضوء على "الخطوات المهمة التي اتُخذت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا العام، لدعم حل الدولتين في فلسطين".وكان أردوغان، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة، عمدًا"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم.وقال أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)، عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى فعل ذلك".وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".ومضى أردوغان، قائلا: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".وأردف: "الإبادة الجارية في غزة تُبث على الهواء، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة "حماس"، ولكن المدنيين الأبرياء يُقتلون أيضا في الضفة الغربية".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250927/أوباما-عن-غزة-لا-يوجد-مبرر-عسكري-لمواصلة-قصف-ما-هو-في-الأساس-أنقاض-1105320594.html
https://sarabic.ae/20250927/عبد-الله-بن-زايد-لنتنياهو-يجب-إنهاء-حرب-غزة-ودعم-حل-الدولتين-1105318590.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104882953_144:0:1289:859_1920x0_80_0_0_ce92c0ab7224f1b9c93bf5e4226723e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, غزة, أخبار العالم الآن

في اتصال مع زعيم أوروبي.. أردوغان يدعو لمنع نتنياهو من "تقويض جهود السلام"

19:39 GMT 27.09.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، ضرورة "منع" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "من عرقلة جهود تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الإسرائيلية لا تُبدي أي نية للسعي نحو السلام"، على حد قوله.
وناقش الزعيمان، وفقًا لمديرية الاتصالات التركية، العلاقات الثنائية بين تركيا وإسبانيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة "الأناضول".
وسلّط أردوغان الضوء على "الخطوات المهمة التي اتُخذت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا العام، لدعم حل الدولتين في فلسطين".

وأكد أردوغان، "التزام تركيا بمواصلة جهودها لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين دون انقطاع".

الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
أوباما عن غزة: لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة قصف ما هو في الأساس أنقاض
07:18 GMT
كما أشاد الرئيس التركي بـ"حساسية" سانشيز تجاه قافلة المساعدات "صمود"، مشددًا على أن تركيا "تتابع الوضع عن كثب".
وكان أردوغان، قد صرح الثلاثاء الماضي، بأن "إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة، عمدًا"، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم.
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات يلتقي مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
عبد الله بن زايد لنتنياهو: يجب إنهاء حرب غزة ودعم حل الدولتين
05:36 GMT
وقال أردوغان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس)، عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى فعل ذلك".

وتابع: "العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، وأكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة".
وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".

ومضى أردوغان، قائلا: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".

وأردف: "الإبادة الجارية في غزة تُبث على الهواء، وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة "حماس"، ولكن المدنيين الأبرياء يُقتلون أيضا في الضفة الغربية".

وقال الرئيس التركي: "نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بإطلاق سراح الرهائن، وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على دول عدة في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر، إضافة إلى حربها على إيران، التي استمرت 12 يوما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала