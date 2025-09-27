عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الـ5 من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي
جاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع الذري العالمي، اليوم السبت، بالعاصمة الروسية موسكو.وأكد السبكي أن التعاون مع روسيا يدعم مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية، ويهدف إلى توطين التكنولوجيا الروسية في الطب النووي والعلاج الإشعاعي، والتصنيع المحلي للعيادات الذكية المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى نقل الخبرات في التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التطبيب عن بُعد وبناء خوارزميات دعم القرار الطبي بالذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية على مواقع التواصل.من جانبه، شدد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، فاسيلي فيكتوروفيتش شباك، على عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن اهتمام بلاده بتوطين الصناعات الطبية الروسية في مصر، وأكد قدرة مصر على نقل المعرفة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.ونقل بيان الهيئة عن السفير المصري لدى روسيا، أن النجاحات المشتركة بين مصر وروسيا في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية تمهد الطريق لتعاون استراتيجي جديد في قطاع الرعاية الصحية، باعتباره أحد المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري، أن مصر تعتزم إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي بالتعاون مع روسيا.يُذكر أن منتدى الأسبوع الذري العالمي يُعقد في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو مكرّس للطاقة النووية والقطاعات المرتبطة بها، ويصادف الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية. وكما أفاد النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة سيرغي كيرينكو، فقد حضر الفعالية ممثلون عن 118 دولة.
https://sarabic.ae/20250926/وزير-الخارجية-المصري-للافروف-نعتز-بعلاقاتنا-التاريخية-مع-روسيا-1105306289.html
https://sarabic.ae/20250926/نائب-رئيس-المحطات-النووية-المصرية-السابق-روسيا-حققت-ثورة-علمية-بشأن-الطاقة-النووية--1105290700.html
مصر
مصر وروسيا تبحثان تعزيز الشراكة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي

الطب النووي
الطب النووي
الطب النووي
ناقش رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، أحمد السبكي، اليوم السبت، مع النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، فاسيلي فيكتوروفيتش شباك، آفاق الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما في الصناعات الطبية، والصحة الرقمية، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطب النووي والعلاج الإشعاعي.
جاء ذلك على هامش فعاليات الأسبوع الذري العالمي، اليوم السبت، بالعاصمة الروسية موسكو.
وأكد السبكي أن التعاون مع روسيا يدعم مشروع التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية، ويهدف إلى توطين التكنولوجيا الروسية في الطب النووي والعلاج الإشعاعي، والتصنيع المحلي للعيادات الذكية المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى نقل الخبرات في التكنولوجيا الحيوية وتعزيز التطبيب عن بُعد وبناء خوارزميات دعم القرار الطبي بالذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان من الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية على مواقع التواصل.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
وزير الخارجية المصري للافروف: نعتز بعلاقاتنا التاريخية مع روسيا
أمس, 15:33 GMT
من جانبه، شدد النائب الأول لوزير التجارة والصناعة الروسي، فاسيلي فيكتوروفيتش شباك، على عمق العلاقات بين البلدين، معربا عن اهتمام بلاده بتوطين الصناعات الطبية الروسية في مصر، وأكد قدرة مصر على نقل المعرفة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي للوصول إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية.
ونقل بيان الهيئة عن السفير المصري لدى روسيا، أن النجاحات المشتركة بين مصر وروسيا في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية تمهد الطريق لتعاون استراتيجي جديد في قطاع الرعاية الصحية، باعتباره أحد المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى أسبوع الذرة العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
نائب رئيس "المحطات النووية المصرية" السابق: روسيا حققت ثورة علمية بشأن "الطاقة النووية"
أمس, 10:38 GMT
يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية المصرية، أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري، أن مصر تعتزم إنشاء مركز دولي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام باستخدام الطب النووي والعلاج الإشعاعي بالتعاون مع روسيا.
يُذكر أن منتدى الأسبوع الذري العالمي يُعقد في موسكو من 25 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو مكرّس للطاقة النووية والقطاعات المرتبطة بها، ويصادف الذكرى الـ80 للصناعة النووية الروسية. وكما أفاد النائب الأول لرئيس إدارة الرئاسة سيرغي كيرينكو، فقد حضر الفعالية ممثلون عن 118 دولة.
