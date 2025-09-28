عربي
بث مباشر
أوليانوف: روسيا تعتقد أن آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران غير صالحة
روسيا, ميخائيل أوليانوف, إيران, البرنامج النووي الإيراني
روسيا, ميخائيل أوليانوف, إيران, البرنامج النووي الإيراني

أوليانوف: روسيا تعتقد أن آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران غير صالحة

21:43 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 21:45 GMT 28.09.2025)
محطة طاقة نووية في تركيا
محطة طاقة نووية في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© AP Photo
صرح ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن روسيا لديها ما يدعو للاعتقاد بأن آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران غير صالحة بسبب انتهاك إجراءات التفعيل.
موسكو –سبوتنيك. رفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار اقترحته روسيا والصين بشأن التمديد الفني للاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231).
ولا تعترف روسيا بشرعية بدء مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (E3) إعادة فرض العقوبات على إيران.
واقترحت الوثيقة التي قدمتها موسكو وبكين تمديدًا للقرار ذي الصلة لمدة ستة أشهر، مع مطالبة جميع الأطراف الأصلية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا لإيجاد حل دبلوماسي.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تُتيح "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".
صرح أوليانوف على حسابه بموقع "إكس" قائلًا: "تزعم فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة نجاح تطبيق آلية "سناب باك". إلا أن الإجراء المعني انتهك بشكل خطير من قبل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وبالتالي فإن لدى روسيا جميع الأسباب للاعتقاد بأن الآلية باطلة ولاغية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، لدى عودته من نيويورك بعد حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران توصلت إلى اتفاق أولي مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات الغربية، إلا أن الموقف الأمريكي حال دون إتمام هذا الاتفاق.
في 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار بشأن عدم تجديد العقوبات على إيران، مما أدى إلى إعادة فرض قيود مجلس الأمن.
في عام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران خطة العمل الشاملة المشتركة، التي نصّت على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتحديدًا التخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.
