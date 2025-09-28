بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، رفض بلاده القاطع لـ"أي مفاوضات تُفضي إلى قضايا أو مشكلات جديدة"، مشددًا على "استعداد إيران لحوار عادل ومنطقي يقوم على معايير واضحة".
وأشار في كلمته إلى إنجازات زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حيث التقى مسؤولين من دول مختلفة، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
واستنكر بزشكيان ما وصفه بـ"السلوك غير العقلاني والمتسلط" للولايات المتحدة تجاه جهود إيران الصادقة للتوصل إلى حل عادل للقضية النووية، مشيرًا إلى أن "المتنطعين لن يرضوا عنا إلا إذا خضعنا لإرادتهم، وهو ما لن يحدث أبدًا".
وأضاف أن بلاده مستعدة لمواجهة الظروف كافة، مع التأكيد على أولوية تحسين حياة الشعب ومعيشته.
وفي سياق حديثه عن الخطط الحكومية، أوضح بزشكيان أن "إيران تعمل على خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح هيكل توزيع الدعم لتحقيق العدالة وحماية المصالح العامة".
كما شدد على أن تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والصديقة سيحول دون تحقيق "أصحاب النوايا السيئة" لأهدافهم.
وأشار الرئيس الإيراني إلى محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لتعطيل صادرات إيران خلال ذروة العقوبات، لافتًا إلى أن "العديد من الدول حققت التنمية رغم افتقارها لموارد النفط والغاز"، وقال: "بفضل كفاءات خبرائنا وتضامن شعبنا، سنقلل الاعتماد على النفط ونواصل برامج التنمية بقوة".
وفيما يتعلق بالقضية النووية، جدد الرئيس الإيراني رفضه لأي قيود أو عقوبات غير مبررة، مشيرًا إلى أن "الطرف الآخر يسعى لفرض مطالب جديدة بشكل مستمر، وهو نهج غير مقبول".
وأكد بزشكيان "التزام إيران بفتوى قائد الثورة بحرمة الأسلحة النووية"، موضحًا أن موقف بلاده "واضح وثابت بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مستندًا إلى مبادئ دينية راسخة".
وختم بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن "إيران ستبقى حاضرة على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل عادل، لكنها لن تقبل بأي اتفاق يُورطها في مشكلات جديدة، مؤكدًا مواصلة المسيرة بفخر واعتزاز".
وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".
وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
