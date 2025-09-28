بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة
بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، رفض بلاده القاطع لـ"أي مفاوضات تُفضي إلى قضايا أو مشكلات جديدة"، مشددًا على...
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
وأشار في كلمته إلى إنجازات زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حيث التقى مسؤولين من دول مختلفة، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.واستنكر بزشكيان ما وصفه بـ"السلوك غير العقلاني والمتسلط" للولايات المتحدة تجاه جهود إيران الصادقة للتوصل إلى حل عادل للقضية النووية، مشيرًا إلى أن "المتنطعين لن يرضوا عنا إلا إذا خضعنا لإرادتهم، وهو ما لن يحدث أبدًا".وفي سياق حديثه عن الخطط الحكومية، أوضح بزشكيان أن "إيران تعمل على خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح هيكل توزيع الدعم لتحقيق العدالة وحماية المصالح العامة". كما شدد على أن تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والصديقة سيحول دون تحقيق "أصحاب النوايا السيئة" لأهدافهم.وأشار الرئيس الإيراني إلى محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لتعطيل صادرات إيران خلال ذروة العقوبات، لافتًا إلى أن "العديد من الدول حققت التنمية رغم افتقارها لموارد النفط والغاز"، وقال: "بفضل كفاءات خبرائنا وتضامن شعبنا، سنقلل الاعتماد على النفط ونواصل برامج التنمية بقوة".وأكد بزشكيان "التزام إيران بفتوى قائد الثورة بحرمة الأسلحة النووية"، موضحًا أن موقف بلاده "واضح وثابت بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مستندًا إلى مبادئ دينية راسخة".وختم بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن "إيران ستبقى حاضرة على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل عادل، لكنها لن تقبل بأي اتفاق يُورطها في مشكلات جديدة، مؤكدًا مواصلة المسيرة بفخر واعتزاز".وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
بزشكيان بعد عودة العقوبات على إيران: مستعدون لمواجهة الظروف كافة

16:54 GMT 28.09.2025
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء مساء اليوم الأحد، رفض بلاده القاطع لـ"أي مفاوضات تُفضي إلى قضايا أو مشكلات جديدة"، مشددًا على "استعداد إيران لحوار عادل ومنطقي يقوم على معايير واضحة".
وأشار في كلمته إلى إنجازات زيارته الأخيرة إلى نيويورك، حيث التقى مسؤولين من دول مختلفة، وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
واستنكر بزشكيان ما وصفه بـ"السلوك غير العقلاني والمتسلط" للولايات المتحدة تجاه جهود إيران الصادقة للتوصل إلى حل عادل للقضية النووية، مشيرًا إلى أن "المتنطعين لن يرضوا عنا إلا إذا خضعنا لإرادتهم، وهو ما لن يحدث أبدًا".

وأضاف أن بلاده مستعدة لمواجهة الظروف كافة، مع التأكيد على أولوية تحسين حياة الشعب ومعيشته.

العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
"الترويكا" الأوروبية تحذر إيران من "خطوات تصعيدية" بعد عودة العقوبات الأممية
00:20 GMT
وفي سياق حديثه عن الخطط الحكومية، أوضح بزشكيان أن "إيران تعمل على خفض الإنفاق الحكومي وإصلاح هيكل توزيع الدعم لتحقيق العدالة وحماية المصالح العامة".

كما شدد على أن تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والصديقة سيحول دون تحقيق "أصحاب النوايا السيئة" لأهدافهم.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وزير الخارجية الإيراني: رفض واشنطن و"الترويكا" الأوروبية للدبلوماسية كان متعمدا
00:19 GMT
وأشار الرئيس الإيراني إلى محاولات الولايات المتحدة الفاشلة لتعطيل صادرات إيران خلال ذروة العقوبات، لافتًا إلى أن "العديد من الدول حققت التنمية رغم افتقارها لموارد النفط والغاز"، وقال: "بفضل كفاءات خبرائنا وتضامن شعبنا، سنقلل الاعتماد على النفط ونواصل برامج التنمية بقوة".

وفيما يتعلق بالقضية النووية، جدد الرئيس الإيراني رفضه لأي قيود أو عقوبات غير مبررة، مشيرًا إلى أن "الطرف الآخر يسعى لفرض مطالب جديدة بشكل مستمر، وهو نهج غير مقبول".

وأكد بزشكيان "التزام إيران بفتوى قائد الثورة بحرمة الأسلحة النووية"، موضحًا أن موقف بلاده "واضح وثابت بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مستندًا إلى مبادئ دينية راسخة".

وختم بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن "إيران ستبقى حاضرة على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل عادل، لكنها لن تقبل بأي اتفاق يُورطها في مشكلات جديدة، مؤكدًا مواصلة المسيرة بفخر واعتزاز".

وقامت دول الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بتفعيل ما يُعرف بآلية "الاسترجاع السريع" (آلية الزناد) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بـ"عدم الالتزام ببنود الاتفاق".

وأعادت الـ"ترويكا"، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بناء على "آلية الزناد"، التي أعلن تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
