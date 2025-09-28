https://sarabic.ae/20250928/إعلام-صفارات-الإنذار-تدوي-وسط-إسرائيل-1105385042.html

إعلام: صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل جراء صاروخي يمني

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت وسط العاصمة الإسرائيلية تل أبيب والقدس المحتلة ومستوطنات بالضفة الغربية للتحذير من صاروخ يمني. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

إسرائيل

صفارات الإنذار

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101700889_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_370feca6da351c2a30fb417a4fc4491d.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، إن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في البلاد جراء إطلاق صاروخي يمني.وفي بيان لاحق قال إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت الصاروخ.ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة تظهر الصاروخ في سماء إسرائيل ومحاولة الدفاع الجوي اعتراضه.ويوم الخميس الماضي، أفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات إسرائيلية نفذت 13 غارة جوية على مجمع الرئاسة ومعسكر النهدين الواقع ضمنه جنوبي صنعاء، ومواقع في منطقة حدة جنوبي المدينة، ومقر جهاز الأمن والمخابرات في منطقة شعوب وسط صنعاء.وكثفت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها أواخر آب/أغسطس الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي و9 من الوزراء وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، أواخر آب/أغسطس الماضي، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 تموز/يوليو الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً بإستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأميركية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من آيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

إسرائيل

