https://sarabic.ae/20250928/دولة-عربية-تتعرض-لأكثر-من-75-ألف-هجوم-سيبراني-خلال-6-أشهر-1105371563.html

دولة عربية تتعرض لأكثر من 75 ألف هجوم سيبراني خلال 6 أشهر

دولة عربية تتعرض لأكثر من 75 ألف هجوم سيبراني خلال 6 أشهر

سبوتنيك عربي

كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة "نيتسكوت سيستم" المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن "أفريقيا مازالت هدفا متزايدا لهجمات الحرمان من... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T14:10+0000

2025-09-28T14:10+0000

2025-09-28T14:10+0000

العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102151/09/1021510991_0:207:5200:3131_1920x0_80_0_0_23ef7b9c344d3e50b257df7a9668a973.jpg

وفقا لتقرير نشرته مجلة "هيسبريس"، نقلا عن بيانات الشركة، جاءت المملكة المغربية في المركز الثاني على مستوى الدول المستهدفة في القارة الأفريقية بأكثر من 75 ألف هجوم (DDoS) خلال 6 أشهر فقط، فيما احتلت جنوب أفريقيا المركز الأول بأكثر من 213 ألف هجوم؛ في حين سجلت كينيا أكثر من 46 ألف حادثة خلال الفترة ذاتها. وكان قطاعا الاتصالات اللاسلكية والسلكية والبحث والتطوير، من أكثر القطاعات المغربية استهدافا.وسجل المصدر ذاته أن "الأحداث السياسية الكبرى حفّزت الارتفاع الهائل في الهجمات، إذ شهدت سويسرا أكثر من 1,400 هجمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعرضت إيطاليا لاستهداف مستمر خلال النقاشات السياسية، بينما استهدفت مجموعات هاكرز القطاعات الحكومية والمالية الهندية على خلفية النزاع بين الهند وباكستان، في حين ولّد الصراع بين طهران وتل أبيب أكثر من 15 ألف هجمة ضد إيران، مقابل 279 هجمة ضد إسرائيل".وقال برايان هامان، المدير الإقليمي لأفريقيا لدى شركة "نيتسكوت سيستم"، إن "نتائج التقرير تؤكد أن أفريقيا أصبحت في مرمى المجرمين السيبرانيين عالميًا، فجنوب أفريقيا مازالت تواجه حجمًا هائلًا من هجمات "DDoS" مع تزايد تهديد الصناعات الحيوية فيها، وفي الوقت نفسه يواجه المغرب وكينيا ودول أخرى تعقيدًا متزايدًا للهجمات كما يظهر في العدد الكبير من الاتجاهات".وأضاف هامان أن "الهجمات الطويلة وأحجام الهجمات القياسية تؤكد تصميم المهاجمين على شل الخدمات الأساسية، وبالتالي أصبحت الدفاعات المبنية على الاستخبارات والمثبتة ضد "DDoS"، مع توسع الاقتصاد الرقمي الأفريقي، أمرًا حيويًا للأعمال، وليست مجرد خيار استراتيجي حمائي".وأوضح نصير أن "استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، مع محطة وسيطة هي كأس أمم أفريقيا، يجعل البلاد تحت الأضواء، فيما هناك فاعلون يتربصون بكل فرصة لشن هجمات سيبرانية، سواء على الأشخاص أو الكيانات"، وأضاف: "هناك فاعلون انتهازيون سيكونون نشطين للغاية، وسيتعين علينا أن نواجههم بمجتمع أكثر وعيًا وأكثر معرفة بما يحدث في العالم".

https://sarabic.ae/20250927/إعلام-بريطانيا-تعتزم-إحياء-مشروع-الربط-البحري-مع-المغرب-عبر-ألمانيا-1105338023.html

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, العالم